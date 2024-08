Napoli, mercato problematico: Conte considera di valorizzare Iaccarino e Saco

Mentre il club stenta a trovare nuovi centrocampisti, Conte considera i giovani talenti come potenziali rinforzi per la squadra.

Il mercato del Napoli stenta a decollare e la società partenopea si trova di fronte a sfide significative nella ricerca di un nuovo centrocampista. Nella conferenza stampa a Castel Volturno, Antonio Conte ha espresso le sue preoccupazioni riguardo alla lentezza con cui si stanno concretizzando gli acquisti. Il tecnico ha lasciato intendere che, se non arriveranno nuovi rinforzi, il Napoli potrebbe puntare su giovani talenti già presenti in rosa.

“Se in dirigenza vorranno implementare questa rosa, bene,” ha dichiarato Conte. “Altrimenti, abbiamo ragazzi giovani come Iaccarino e Saco che possiamo valorizzare e su cui possiamo fare affidamento.”

Coli Saco e Iaccarino: i giovani che potrebbero fare la differenza

Coli Saco, centrocampista maliano con cittadinanza francese, è nato nel 2002 e ha già dimostrato il suo valore nella scorsa stagione con l’Ancona, segnando 7 gol in 31 partite. Con una presenza fisica imponente, Saco potrebbe essere un valido sostituto di Frank Anguissa nel centrocampo del Napoli.

Dall’altra parte, Giovanni Iaccarino, classe 2003, ha appena concluso una stagione positiva in Serie C con il Monopoli. Durante i ritiri estivi di Dimaro Folgarida e Castel di Sangro, il giovane partenopeo ha impressionato per la sua dinamicità e le sue qualità in cabina di regia. Potrebbe rappresentare una valida alternativa a Stanislav Lobotka, offrendo freschezza e grinta al centrocampo del Napoli.

Con la chiusura del mercato che si avvicina, la dirigenza del Napoli e Antonio Conte sono chiamati a prendere decisioni cruciali per rinforzare la squadra e affrontare al meglio la stagione. Se i grandi nomi non arriveranno, sarà il momento di puntare sui giovani per dare una spinta al progetto partenopeo.