Marchetti: “Mercato del Napoli bloccato? Ecco cosa c’è dietro tutto questo”

Luca Marchetti di Sky analizza le cause dell’immobilismo del mercato del Napoli, tra difficoltà economiche e ritardi nelle trattative.

Napoli, 17 agosto 2024 – Il mercato estivo del Napoli sembra trovarsi in un’impasse significativa, e a spiegarne le cause è Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky e autore di un editoriale incisivo su TMW. Marchetti analizza la situazione attuale e le ragioni dietro il blocco del mercato partenopeo, evidenziando diversi fattori critici che stanno influenzando le trattative e le decisioni della società di Aurelio De Laurentiis.

Le Cause del Blocco del Mercato del Napoli

Marchetti sottolinea che il Napoli sta attraversando un periodo complesso a causa di una serie di variabili esterne e interne. Tra le principali cause del mercato bloccato, Marchetti indica:

Stagione deludente e impatto su Osimhen: Il “tremendo anno” che ha caratterizzato la stagione passata del Napoli, unito alla prestazione sottotono di Victor Osimhen, ha impedito alla società di soddisfare le richieste sia del giocatore che del mercato. Ritardo dell’Europeo e Fair Play Finanziario: L’Europeo, che ha posticipato l’inizio del mercato dei grandi club, ha contribuito a rallentare le trattative. Inoltre, le restrizioni del fair play finanziario in Inghilterra hanno ridotto i budget delle squadre, limitando la disponibilità di capitali sul mercato. Meno liquidità dall’Arabia Saudita: Rispetto alle passate stagioni, i fondi provenienti dall’Arabia Saudita sono diminuiti, riducendo ulteriormente le opportunità di grandi affari. Stallo nella compravendita dei grandi attaccanti: La mancanza di movimento nel mercato degli attaccanti di alto livello ha contribuito a mantenere bloccato il mercato.

La Situazione di Osimhen e il Futuro del Napoli

Osimhen si sta allenando separatamente, e questo riflette la situazione tesa che il Napoli sta attraversando. La società sembra pronta a finalizzare l’acquisto di Neres, ma Marchetti osserva che, mentre il Napoli potrebbe rinforzarsi con giocatori come Lukaku, Gilmour o McTominay, il club deve affrontare il dilemma di vendere uno dei suoi migliori giocatori, probabilmente a un prezzo inferiore rispetto a quanto desiderato.

Marchetti conclude con una riflessione sulla posizione del Napoli nel mercato: “Il Napoli è costretto a considerare la vendita di uno dei suoi principali giocatori, probabilmente non al prezzo che aveva inizialmente previsto, perché il giocatore guadagna significativamente di più rispetto agli standard che il club ha sempre mantenuto”.

Cosa Aspettarsi?

Con il mercato bloccato e le trattative in stallo, i tifosi del Napoli e gli addetti ai lavori sono in attesa di sviluppi concreti. La prossima settimana potrebbe essere cruciale per definire le strategie della società e le future mosse sul mercato. Sarà interessante osservare come il Napoli gestirà questa situazione delicata e quali decisioni prenderà per riportare la squadra sulla strada del successo.

