Zanetti suona la carica contro il Napoli: “Dobbiamo avere la mentalità di non partire mai battuti contro nessuno”

L’allenatore dell’Hellas Zanetti prevede una stagione impegnativa e ambiziosa: “Salvezza subito. Non possiamo permetterci di rilassarci.”

Mentre si avvicina il match di Serie A tra Hellas Verona e Napoli, l’allenatore dell’Hellas, Paolo Zanetti, ha condiviso le sue riflessioni ai microfoni di DAZN. In un’intervista ricca di spunti motivazionali e strategici, Zanetti ha delineato chiaramente le sue ambizioni sia a breve che a lungo termine per il club scaligero.

“Quando si parla di futuro, il mio obiettivo immediato è garantire la salvezza della squadra,” ha dichiarato Zanetti. “Per raggiungere questo traguardo, serviranno impegno e umiltà. L’anno scorso abbiamo compiuto un’impresa, e ora dobbiamo replicare quel successo.” L’allenatore ha sottolineato la necessità di perseveranza e di una mentalità vincente, invitando i suoi giocatori a non partire mai battuti: “Dobbiamo avere la mentalità di non partire mai battuti contro nessuno. La Serie A è un campionato molto competitivo e non possiamo permetterci di rilassarci.”

Guardando al futuro, Zanetti ha espresso il desiderio di elevare il livello della squadra e del club nel lungo periodo. “Se avrò la fortuna di restare qui a lungo, mi piacerebbe vedere l’Hellas non solo lottare per la salvezza, ma ambire a posizionamenti più prestigiosi,” ha aggiunto. Questo obiettivo richiederà uno sforzo collettivo, coinvolgendo giocatori, staff e tifosi.

Zanetti ha anche parlato del carattere multiculturale della squadra, evidenziando la diversità linguistica come una sfida e un’opportunità. “La nostra squadra è talmente multiculturale che si parla più inglese che italiano,” ha spiegato. “Coi tifosi e con chi lavora qui, parlo in veneto. Il Veneto è una delle regioni più belle d’Italia e Verona è una città meravigliosa, che attira milioni di turisti ogni anno.”

L’allenatore ha concluso con un pensiero rivolto ai tifosi: “Sarà fantastico vedere uno stadio pieno domenica. Se tra un anno saremo ancora qui, mi piacerebbe che l’obiettivo di quest’anno fosse stato raggiunto e che avessimo costruito qualcosa di solido per il futuro.”