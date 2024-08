Varriale: “Napoli, emergenza centrocampo col Verona. Se parti male poi può pesare per il resto della stagione”

Il giornalista analizza le difficoltà del Napoli con una rosa ridotta e le incertezze legate alla cessione di Osimhen.

Nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, il noto giornalista Enrico Varriale ha analizzato la delicata situazione del Napoli in vista della sfida contro il Verona. Il commento di Varriale evidenzia preoccupazioni e incertezze che potrebbero influenzare l’avvio di stagione degli azzurri, con una particolare attenzione alla situazione di centrocampo e alla gestione del mercato.

Mercato Congelato e Emergenza a Centrocampo

Secondo Varriale, il mercato del Napoli ha subito una brusca frenata, principalmente a causa delle incertezze legate alla cessione di Victor Osimhen. “Una parte significativa dei fondi per gli acquisti dipende dalla vendita del nigeriano”, ha spiegato Varriale. “Dopo un avvio promettente del mercato, il Napoli ha mancato l’opportunità di concretizzare gli obiettivi prefissati.”

Il giornalista ha sottolineato la preoccupazione per la rosa limitata del Napoli a centrocampo, in vista della trasferta a Verona. “Con una rosa ridotta, sarà interessante vedere cosa dirà Conte in conferenza stampa. La squadra parte con il rischio di perdere punti preziosi, soprattutto in un inizio di campionato che può essere determinante per il prosieguo della stagione.”

Il Caso Osimhen e le Difficoltà del Mercato

Varriale ha inoltre discusso la gestione della situazione Osimhen, definendola una “sciagura” per la passata stagione. “La questione Osimhen è ormai fuori dal progetto del Napoli. La gestione del suo contratto ha creato una spaccatura nello spogliatoio e complicato ulteriormente il mercato”, ha affermato.

Il giornalista ha messo in guardia sul fatto che giocare con Osimhen in questo momento non risolverebbe i problemi. “Se si dovesse verificare un infortunio, la cessione dovrà essere riprogrammata per il mercato di gennaio, aggiungendo ulteriori difficoltà.”

Il Ruolo di Conte e le Sfide Future

Varriale ha lodato il lavoro di Antonio Conte, riconoscendo il suo valore come uno dei migliori allenatori al mondo. Tuttavia, ha avvertito che la squadra si trova a ricostruire e non è il momento di fare previsioni eccessivamente ottimistiche. “Conte è un valore aggiunto, ma il Napoli riparte dal decimo posto dell’anno scorso”, ha detto. “La squadra, insieme all’Atalanta, può inserirsi nella lotta per la Champions, ma parlare di scudetto è eccessivo.”