Verona-Napoli: Conte riparte come Spalletti. Maradona e Kvaratskhelia...

Verona-Napoli apre la stagione 2024-2025: dalla storia di Maradona a Kvaratskhelia. Conte parte come Spalletti.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il Bentegodi si prepara ad accogliere Verona-Napoli, partita che apre la stagione 2024-2025 di Serie A. Un match carico di storia, rivalità e aspettative, che vedrà l’esordio di Antonio Conte sulla panchina azzurra.

Verona-Napoli: storia di una rivalità accesa

La decisione del questore Roberto Massucci di vietare la trasferta ai tifosi napoletani residenti in Campania riaccende i riflettori su una rivalità storica. L’ultimo episodio risale a ottobre 2023, con 97 Daspo emanati dopo scontri tra le tifoserie. Nonostante ciò, ci si aspettano circa 2000 tifosi napoletani provenienti dal resto d’Italia, su un totale di 20mila spettatori.

Dal Bentegodi di Maradona a quello di Kvaratskhelia

Il Bentegodi ha un significato speciale per il Napoli. Nel 1984, Diego Armando Maradona fece il suo esordio in maglia azzurra proprio qui. Quasi quarant’anni dopo, nel 2022, Khvicha Kvaratskhelia seguì le orme del Pibe de Oro, segnando al suo debutto contro il Verona. Il georgiano, che ha segnato 4 gol in 4 partite contro i gialloblù, sarà chiamato a guidare l’attacco azzurro in assenza di Osimhen e del non ancora arrivato Lukaku.

Conte riparte da Verona: l’eco di Spalletti

Antonio Conte inizia la sua avventura napoletana proprio dove Luciano Spalletti diede il via alla cavalcata scudetto nel 2022-2023. Il tecnico pugliese spera di replicare quel successo, partendo con una vittoria convincente come fece il suo predecessore.

Il Bentegodi si conferma ancora una volta teatro di grandi sfide e nuovi inizi per il Napoli. Con una squadra in fase di costruzione e un nuovo allenatore, i tifosi azzurri sperano che questa trasferta possa segnare l’inizio di un’altra stagione memorabile.