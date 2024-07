Bruscolotti ricorda l’arrivo di Maradona a Napoli: “La città scoppiò di gioia. Non sembrava vero potesse giocare con noi”

L’ex difensore Giuseppe Bruscolotti ricorda l’arrivo di Diego Armando Maradona a Napoli, una storia di calcio e amicizia.

Giuseppe Bruscolotti, ex difensore del Napoli, ha condiviso un toccante ricordo dell’arrivo di Diego Armando Maradona, esattamente quarant’anni fa, quando il calciatore argentino fece il suo ingresso trionfale nella città partenopea.

Il Giorno dell’Acquisto Rivoluzionario

Bruscolotti ha raccontato con nostalgia il momento in cui venne annunciato l’acquisto di Maradona. “L’arrivo di Maradona a Napoli? Il giorno della sua presentazione ero in Sardegna, in vacanza. Come vissi il suo acquisto? Ascoltai l’annuncio in radio a giugno: ero in un ristorante e finalmente sentii la notizia, che fece scoppiare di gioia la città. Si capiva già che fosse il più bravo di tutti? L’avevamo visto alla tv e non sembrava vero che potesse giocare con noi: chi se l’immaginava?”.

“Vincere con lui è stato ancora più bello”, ha continuato Bruscolotti, riflettendo sui primi giorni di Maradona a Napoli. “Le sue prime dichiarazioni fecero subito scoppiare l’amore con il popolo di Napoli, un popolo che non dimentica. Io e mia moglie, ogni sera, andavamo sul lungomare e passavamo del tempo con lui in albergo per fargli capire tante situazioni, fargli conoscere la gente di Napoli… Sono stati dei primi approcci molto belli, delle serate particolari. Nacque subito una grande amicizia”.

Quarant’anni dopo, il ricordo di quei momenti rimane vivo nei cuori dei napoletani. La storia di Maradona con il Napoli non è solo una pagina di gloria nel calcio, ma un capitolo indelebile nella cultura e nell’affetto della città per il suo “Pibe de Oro”.