Bruscolotti : “Vi svelo il colpo che farà grande il Napoli di Conte”

Bruscolotti rivela il colpo che renderà grande il Napoli di Conte. L’ex capitano ha parlato anche di Maradona e del Napoli che sta nascendo.

Beppe Bruscolotti, ex capitano e figura storica del Napoli, ha condiviso le sue opinioni sul momento attuale della squadra partenopea durante un’intervista a Radio Marte. L’ex difensore ha toccato diversi temi, dal calciomercato al nuovo corso tecnico, offrendo anche un ricordo personale su Diego Maradona.

Buongiorno: il colpo che farà grande il Napoli di Conte

“Mi piace molto l’acquisto di Buongiorno, è il colpo che farà grande il Napoli di Conte” ha dichiarato Bruscolotti, sottolineando le qualità del nuovo arrivo. “Ricordo che Osimhen ha visto poco la palla contro di lui“. Un’osservazione che evidenzia le potenzialità del giocatore nel reparto difensivo azzurro.

Conte e il nuovo progetto Napoli

Riguardo al nuovo corso tecnico, Bruscolotti si è espresso con cautela ma ottimismo: “Il Napoli di Conte sta nascendo bene. Ora diamogli il tempo di lavorare con tranquillità. Credo che i risultati verranno, sappiamo che lui fa tutto per vincere”. Un’analisi che riflette le aspettative per la prossima stagione.

Bruscolotti sul caso Di Lorenzo

Sul futuro del capitano azzurro, Bruscolotti ha commentato: “Spero il caso sia rientrato. La serenità per lui, per il Napoli e per i tifosi è fondamentale”. Una dichiarazione che sottolinea l’importanza di risolvere rapidamente le situazioni contrattuali.

Ricordi di Maradona

Bruscolotti ha anche condiviso un ricordo personale su Maradona: “Mia moglie ed io andavamo a trovarlo ogni sera nell’albergo sul lungomare. Lo instradammo sulle abitudini di Napoli”. Un aneddoto che offre uno spaccato del rapporto tra il campione argentino e la città.

