Maradona e il fisco: la verità sul debito. “Doveva solo 951 euro, non 40 milioni”

Il vero debito di Maradona: 951,82 euro invece di 40 milioni

Una rivelazione shock getta nuova luce sul presunto debito milionario di Diego Armando Maradona con il fisco italiano. L’avvocato Angelo Pisani, che ha assistito il Pibe de Oro negli anni scorsi, ha fatto chiarezza su questa vicenda che ha perseguitato il campione argentino per decenni.

In un’intervista rilasciata a Il Mattino, Pisani ha dichiarato: “È stato perseguitato per anni, gli hanno pignorato di tutto, dagli orecchini ai compensi per le esibizioni televisive. Maradona non doveva al Fisco 40 milioni ma decisamente molto meno: 951,82 euro, secondo quanto stabilito dalla Corte di giustizia tributaria.”

La battaglia legale continua anche dopo la morte di Maradona

L’avvocato Pisani ha continuato la sua battaglia legale anche dopo la scomparsa di Maradona, ottenendo importanti vittorie: “E questo a tutela di Diego Maradona junior, unico erede residente in Italia, che ha proseguito in questo iter. Ricordo bene i frequenti pignoramenti nei confronti di Diego quando veniva in Italia: sequestrati orecchini e orologi oltre ai compensi per la partecipazione a programmi televisivi, per oltre due milioni di euro.”

Possibile richiesta di rimborso per gli eredi di Maradona

Pisani ha annunciato l’intenzione di avviare un nuovo procedimento: “Riteniamo che sia una cifra da restituire agli eredi di Diego e avvieremo un altro procedimento.” Gli eredi di Maradona sono cinque: i figli argentini Dalma, Gianinna, Jana e Diego Fernando, oltre a Diego junior, figlio del Pibe e di Cristiana Sinagra.

Le conseguenze di anni di persecuzione fiscale

Questa rivelazione getta nuova luce sugli anni di difficoltà vissuti da Maradona in Italia, costretto a subire pignoramenti e sequestri per un debito che, alla fine, si è rivelato essere di entità nettamente inferiore a quanto inizialmente sostenuto.

