Napoli-Lukaku, il Milan intensifica la trattativa. Trapela una notzia

Il Napoli punta Lukaku, ma i tempi sono cruciali. Il Milan continua a trattare col Chelsea. Clausola da 40 milioni, ma si spera in condizioni migliori. Sky Sport rivela gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Napoli: la corsa contro il tempo per Lukaku

Il futuro di Romelu Lukaku tiene banco nel calciomercato italiano. Sky Sport rivela gli ultimi aggiornamenti sulla situazione dell’attaccante belga, con Napoli e Milan in lizza per assicurarsi le sue prestazioni.

Per il Napoli, le tempistiche saranno cruciali nell’affare Lukaku. Gli azzurri devono prima risolvere la questione Osimhen, per il quale al momento non ci sono trattative avanzate. Senza la cessione del nigeriano, l’arrivo di Lukaku a Napoli sembra impossibile.

La clausola di Lukaku e le speranze di Napoli e Milan

Lukaku ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro. Il Chelsea non vuole aprire al prestito, ma sia Napoli che Milan sperano di ottenere condizioni più vantaggiose che non comprendano il pagamento della clausola intera.

Il Milan intensifica i contatti: la strategia rossonera

Approfittando della situazione di stallo del Napoli, il Milan spera di poter sorpassare gli azzurri nella corsa a Lukaku. Sky Sport rivela che “il club rossonero continua a parlare con il Chelsea e con l’entourage” del giocatore, cercando di trovare un accordo vantaggioso.

Le strategie di Napoli e Milan per arrivare a Lukaku

Entrambi i club italiani stanno lavorando per convincere il Chelsea a cedere Lukaku a condizioni più favorevoli. La volontà del giocatore potrebbe essere determinante nello sbloccare la situazione e definire il suo futuro.

