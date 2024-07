Napoli-Hermoso: offerta importante di ADL, la risposta del calciatore. Sorpresa nei prossimi giorni

Il Napoli accelera per Mario Hermoso. Offerto triennale da 3,5 milioni, il giocatore ne chiede 5. Ottimismo per la chiusura nei prossimi giorni. Le ultime sul difensore ex Atletico Madrid.

Calciomercato Napoli: l’offerta per Hermoso e le richieste del giocatore

Il Napoli è pronto ad affondare il colpo per Mario Hermoso. Il club azzurro punta deciso sul difensore spagnolo, svincolato dopo l’esperienza all’Atletico Madrid. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa.

Secondo quanto riportato da Tmw, il Napoli ha messo sul piatto un’offerta importante per Hermoso: “Un triennale da 3,5 milioni“. Tuttavia, c’è ancora distanza con le richieste del giocatore, che “vuole capitalizzare il suo status, chiedendo 5 milioni all’anno per tre stagioni“.

Ottimismo Napoli: si punta a chiudere nei prossimi giorni

Nonostante la distanza economica, c’è ottimismo in casa Napoli per la chiusura dell’affare. Il club azzurro è “deciso ad affondare il colpo nei prossimi giorni“. La volontà di Hermoso di giocare in Serie A potrebbe essere un fattore decisivo per sbloccare la trattativa.

Il valore di Hermoso: un colpo importante a parametro zero

Tmw sottolinea il valore dell’operazione: “Ha un valore di circa 25 milioni di euro e potrebbe quindi essere una plusvalenza“. Hermoso, nella scorsa stagione, ha giocato 45 partite con l’Atletico Madrid, confermandosi come titolare nonostante fosse all’ultimo anno di contratto.

Non solo l’ingaggio: i dettagli della trattativa

Contrariamente a quanto riportato in precedenza, “il problema non sono le commissioni per gli agenti, bensì la forbice fra la richiesta di Hermoso e il Napoli stesso“. Le parti dovranno lavorare per trovare un punto d’incontro sull’ingaggio.

Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Hermoso-Napoli e le ultime novità sul calciomercato azzurro!