Hermoso-Napoli, l’entourage smentisce l’Arabia: vuole solo l’azzurro

L’entourage di Hermoso smentisce l’interesse saudita. Il difensore vuole solo il Napoli. Trattativa in corso, si lima l’ingaggio. Besiktas sullo sfondo ma il giocatore preferisce l’Italia.

La trattativa tra il Napoli e Mario Hermoso entra nel vivo. Secondo le ultime dichiarazioni dell’esperto di mercato Ciro Venerato, il difensore spagnolo avrebbe una chiara preferenza per il club partenopeo.

Calciomercato Napoli: Hermoso respinge le sirene arabe

Venerato, ai microfoni di Rainews 24, ha rivelato importanti dettagli sulla situazione di Hermoso: “L’entourage dello spagnolo ci ha smentito con fermezza stamattina richieste arabe per il suo assistito“. Questa smentita mette fine alle voci che volevano il giocatore tentato dalle ricche offerte provenienti dall’Arabia Saudita.

Il Besiktas ci prova, ma Hermoso preferisce il Napoli

Nonostante l’interesse concreto del Besiktas, pronto a fare un’offerta importante, Hermoso sembra avere le idee chiare. Venerato spiega: “Confermato l’interesse del Besiktas, pronto ad una mega offerta ma il centrale non vorrebbe giocare in Turchia. Il suo obiettivo è un campionato importante. E ad Hermoso piace il Napoli“.

La trattativa Napoli-Hermoso: si lima l’ingaggio

La trattativa tra il Napoli e Hermoso sembra essere entrata nella fase decisiva. Venerato rivela: “In questi giorni si cercherà di limare la differenza tra domanda e offerta relativa all’ingaggio. Superate le problematiche relative alle commissioni“.

Le ambizioni di Hermoso: un campionato di livello

Il desiderio di Hermoso di giocare in un campionato competitivo come la Serie A potrebbe essere determinante per la chiusura dell’affare. Il difensore, libero dopo l’esperienza all’Atletico Madrid, vede nel Napoli l’opportunità ideale per mettersi alla prova in una nuova realtà di alto livello.

