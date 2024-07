Hermoso-Napoli, affare a rischio: offerta shock dall’Arabia

Mario Hermoso potrebbe sfumare per il Napoli. Offerta clamorosa dall’Al-Ittihad. 12 milioni a stagione per tre anni. Il difensore tentenna nonostante l’accordo sulle commissioni.

Calciomercato Napoli: l’Al-Ittihad irrompe su Hermoso

Il Napoli rischia di veder sfumare l’acquisto di Mario Hermoso. Nonostante i progressi nella trattativa, un’improvvisa offerta dall’Arabia Saudita potrebbe cambiare le carte in tavola.

Secondo quanto riportato da El Chiringuito Tv, l’Al-Ittihad, club di Saudi Pro League, avrebbe presentato un’offerta monstre a Hermoso. Il contratto proposto sarebbe di tre anni con un ingaggio di 12 milioni di euro a stagione netti.

Questa proposta economicamente allettante arriva proprio quando il Napoli sembrava aver fatto passi avanti decisivi, trovando un accordo sulle commissioni con l’entourage del giocatore.

La trattativa Hermoso-Napoli in bilico

Il Napoli aveva individuato in Hermoso, svincolatosi dall’Atletico Madrid, un rinforzo ideale per la propria difesa. L’accordo sulle commissioni sembrava aver spianato la strada per l’arrivo del difensore spagnolo alle pendici del Vesuvio.

Tuttavia, l’inserimento dell’Al-Ittihad rischia di far traballare la trattativa. La decisione finale spetterà al calciatore, che si trova ora di fronte a un’importante scelta di carriera.

Il rischio di una nuova beffa per il Napoli

Se Hermoso dovesse optare per l’offerta saudita, il Napoli rischierebbe una beffa simile a quella vissuta con Gabri Veiga nella scorsa sessione di mercato estiva. Il club partenopeo si trova ora in una posizione di attesa, sperando che il richiamo del calcio europeo possa prevalere sulle lusinghe economiche provenienti dall’Arabia.

Le prossime mosse del Napoli

In attesa della decisione di Hermoso, il Napoli dovrà valutare eventuali alternative per rinforzare la propria difesa. La dirigenza azzurra potrebbe essere costretta a virare su altri obiettivi qualora l’affare con il difensore spagnolo dovesse definitivamente saltare.

Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Hermoso-Napoli e le ultime novità sul calciomercato azzurro!

🚨🇸🇦 OFERTÓN del AL-ITTIHAD por MARIO HERMOSO. 💰El club saudí le ofrece 12M€ netos por temporada durante 3 años. ℹ️ Información de @marcosbenito9 pic.twitter.com/8oieSsRRZo — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 1, 2024