Rinnovo Kvaratskhelia: il Napoli vuole chiudere prima del ritiro. Conte è stato chiaro

Il Napoli punta al rinnovo di Kvaratskhelia prima del ritiro. De Laurentiis e Manna incontrano l’agente. Conte pronto ad accogliere il georgiano. Le ultime di SKY sul calciomercato azzurro.

Calciomercato Napoli: la situazione Kvaratskhelia

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo con la trattativa per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo le ultimissime notizie riportate da Sky Sport, il club azzurro è determinato a chiudere l’accordo prima dell’inizio del ritiro.

Con l’eliminazione della Georgia dagli Europei, Kvaratskhelia può ora concentrarsi sul suo futuro. Il blitz in Germania di De Laurentiis e Manna ha portato segnali distensivi. Antonio Conte, che ha già dichiarato il giocatore incedibile, è pronto ad accoglierlo al rientro dalle vacanze.

Durante il ritiro con la Nazionale, Kvaratskhelia ha cercato di allontanare le voci di mercato, nonostante le pressioni del padre e dell’agente verso un possibile trasferimento al PSG.

L’offerta di rinnovo del Napoli per Kvaratskhelia

Il Napoli sta lavorando a un prolungamento e adeguamento del contratto attualmente in scadenza nel 2027. L’accordo attuale garantisce a Kvaratskhelia 1,4 milioni di euro netti, bonus esclusi. La proposta di rinnovo dovrebbe avvicinare significativamente queste cifre a quelle offerte dal PSG.

Nonostante l’offerta di oltre 100 milioni di euro da parte del club parigino, il Napoli continua a rifiutare ogni proposta di cessione.

Obiettivo: chiudere prima del ritiro di Dimaro

L’intenzione del Napoli è di arrivare a una soluzione il prima possibile, idealmente entro il 9 luglio. In questa data la squadra si radunerà prima della partenza per il ritiro di Dimaro, anche se Kvaratskhelia sarà ancora in vacanza.

Conte è pronto ad accogliere il talento georgiano a braccia aperte, confermando la centralità di Kvaratskhelia nel nuovo progetto tecnico del Napoli.

