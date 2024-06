Kvaratskhelia-PSG: il georgiano vuole il PSG, De Laurentiis fuorioso ha preso una decisione clamorosa

Kvaratskhelia al centro di un braccio di ferro tra Napoli e PSG. Il club partenopeo offre un rinnovo importante, ma il georgiano riflette.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Kvaratskhelia sarebbe fortemente tentato da un’offerta del PSG. Il club parigino avrebbe proposto al georgiano un contratto da 11 milioni a stagione, una cifra definita “da capogiro” per un giovane talento di 23 anni.

La reazione del Napoli: proposta di rinnovo e presa di posizione

Il Napoli non è rimasto a guardare. De Laurentiis, Manna e il potenziale nuovo allenatore Conte hanno incontrato Kvaratskhelia, presentandogli una proposta di rinnovo significativa:

“Il Napoli non ha soltanto confezionato una proposta di rinnovo, piuttosto ha fatto all-in. Tutto sul tavolo e senza bluff per ritoccare e prolungare fino al 2029 il contratto attuale con scadenza 2027: proposta d’ingaggio a scalare, con eventuale possibilità di valutare l’inserimento di una clausola rescissoria come richiesto dall’entourage del giocatore, e uno stipendio che, partendo più o meno da 5 milioni compresi i bonus, schizzerà gradualmente negli anni fino a oltre i 7 milioni.“

La posizione di Kvaratskhelia: riflessione in corso

Nonostante l’offerta del Napoli, Kvaratskhelia sembra voler prendere tempo:

“Kvara e il suo agente Mamuka Jugeli hanno ascoltato e gradito la mossa di Adl, ma il giocatore ha rifiutato, chiedendo tempo per riflettere. In questo momento è totalmente concentrato sulla Georgia, vuole aspettare il secondo incontro programmato dopo la fine dell’avventura all’Europeo e la proposta da 11 milioni a stagione del Psg continua a ronzargli nel cervello vorticosamente.“

Il Napoli fa muro: nessuna cessione in vista

Il Napoli mantiene una posizione ferma sulla questione:

“Ferma la presa di posizione del club di Aurelio De Laurentiis: nessuna possibilità di cessione quest’anno per l’attaccante georgiano. Che invece vorrebbe tanto andare al Paris Saint Germain, intenzione sbandierata anche dal suo entourage negli ultimi tempi. Il Napoli è stato chiaro. Non dà via libera dinanzi a un contratto che non è in scadenza.”

La questione della legalità dell’offerta del PSG

Il Corriere dello Sport solleva anche dubbi sulla legittimità dell’offerta del PSG:

“Ma è anche un’offerta non legittima, cioè contraria alle regole e alle leggi come ha ricordato De Laurentiis: il Psg di Al-Khelaifi, per altro presidente dell’Eca, l’ha proposta a un giocatore sotto contratto pluriennale con un altro club senza alcuna autorizzazione.”

La situazione rimane in evoluzione, con Kvaratskhelia al centro di un braccio di ferro tra Napoli e PSG. Il club partenopeo sembra determinato a trattenere il suo gioiello, mentre il giocatore riflette sul suo futuro.

