Buongiorno-Napoli: l’ultima offerta azzurra include cash e un giocatore

Napoli all’assalto di Buongiorno: offerta di 30 milioni più un calciatore. C’è ottimismo per la chiusura dopo gli Europei.

Il calciomercato del Napoli si infiamma con la caccia ad Alessandro Buongiorno. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il difensore del Torino è la priorità assoluta per rinforzare la retroguardia partenopea in questa sessione estiva.

L’offerta del Napoli: 30 milioni più bonus e Ostigard

Gli azzurri hanno messo sul piatto una proposta allettante per assicurarsi le prestazioni di Buongiorno. L’offerta del Napoli comprende 30 milioni di euro cash, a cui si aggiungono 5 milioni di bonus. Non solo: per rendere la proposta ancora più interessante, il club partenopeo ha inserito nell’affare anche il cartellino di Ostigard come contropartita tecnica.

Questa mossa dimostra la determinazione del Napoli nel voler chiudere l’affare Buongiorno, considerato l’investimento più importante programmato dal club per quest’estate.

La posizione del Torino: richiesta alta ma spiragli di trattativa

Il Torino mantiene alta l’asticella, chiedendo 40 milioni per il suo gioiello difensivo. Tuttavia, il Corriere del Mezzogiorno rivela che i granata potrebbero accettare una cifra leggermente inferiore:

“Il Torino non abbassa le pretese rispetto ai 40 milioni di euro, potrebbe al massimo accettare 35 milioni più bonus.”

La sensazione: dopo gli Europei l’accelerazione decisiva

Nonostante la distanza tra domanda e offerta non sia ampia, la trattativa potrebbe subire un’accelerazione significativa dopo gli Europei. Il quotidiano suggerisce:

“La sensazione è che dopo gli Europei questa vicenda possa trovare l’accelerazione giusta per arrivare all’esito finale.”

Questa tempistica potrebbe favorire entrambe le parti, permettendo al Napoli di pianificare con calma la sua strategia difensiva e al Torino di valutare attentamente l’offerta sul tavolo.

L’arrivo di Buongiorno rappresenterebbe un colpo importante per il Napoli, rafforzando significativamente il reparto difensivo in vista della prossima stagione.

Non perdetevi nessun aggiornamento su questa trattativa bollente! Continuate a seguire napolipiu.com per tutte le ultime novità sul possibile arrivo di Buongiorno e sulle altre mosse di mercato del Napoli.