Nino D’Angelo: “Cantare al Maradona a 67 anni è un onore, ho preso tutti i pugni possibili”

Nino D’Angelo si prepara al concerto al Maradona: “Un onore cantare qui a 67 anni”. L’artista riflette sulla sua carriera e la lotta contro i pregiudizi.

Il cantante Nino D’Angelo si appresta a realizzare un sogno: esibirsi allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. In una conferenza stampa prima dell’evento, l’artista ha condiviso emozioni e riflessioni sulla sua carriera.

Il sogno di cantare allo stadio diventa realtà

“Non credevo di riuscire a cantare al Maradona a 67 anni, a portare tanta gente allo stadio. Sono un cantante napoletano, non italiano. Per me è un onore,” ha esordito D’Angelo, visibilmente emozionato.

Una carriera segnata da pregiudizi e riscatto

L’artista ha ricordato i momenti difficili della sua carriera: “Ho preso tutti i pugni possibili, negli anni 70 l’Italia era ancora più razzista. Io ero il terrone, mi chiamavano terrone quando andavo a Milano. Qualcuno lo diceva simpaticamente, altri no.“

Dal San Paolo al Maradona: un percorso di crescita

“Sognavo di cantare allo stadio San Paolo, così come si chiamava prima,” ha continuato D’Angelo, sottolineando come questo concerto rappresenti il coronamento di un lungo percorso artistico e personale.

La lotta contro i pregiudizi

Il cantante ha poi riflettuto sulla percezione del suo lavoro: “Mi sono sentito sempre sotto esame, ma sono felice che almeno oggi mi viene riconosciuta la professionalità. In passato mi giudicavano solo per il caschetto.“

Verso un pieno riconoscimento

Nonostante i successi, D’Angelo sente ancora di dover lottare per un pieno riconoscimento: “Mi sento come uno che è stato sdoganato, ma che è ancora alla dogana in attesa dei documenti. La parola sdoganamento mi fa schifo perché noi siamo uguali, non ci sono diverse, esistono le persone.“

Un aneddoto divertente

L’artista ha concluso con un tocco di humor: “Miles Davis? Tra i primi a sdoganarmi, pensavo fosse un calciatore del Napoli,” ha scherzato D’Angelo.

Il concerto di Nino D’Angelo allo stadio Maradona si preannuncia come un evento imperdibile, con i biglietti quasi esauriti. Sono ancora disponibili posti nel settore prato e nella Tribuna Nisida Numerata.

Non perdete l’opportunità di essere parte di questo storico evento! Continuate a seguire napolipiu.com per tutte le ultime notizie su Nino D’Angelo e gli eventi culturali di Napoli.