Manchester United su Osimhen: offerta shock con Hojlund al Napoli

Manchester United offre Hojlund più cash per Osimhen. Il Napoli valuta, ma Conte punta Lukaku. PSG e Chelsea restano in corsa per il bomber nigeriano.

Il calciomercato del Napoli si infiamma con una clamorosa indiscrezione riportata dall’edizione online di Repubblica: il Manchester United avrebbe presentato un’offerta per Victor Osimhen che include l’ex Atalanta Rasmus Hojlund come contropartita tecnica.

L’offerta dello United: Hojlund più cash per Osimhen

Secondo quanto rivelato dal quotidiano, “Nei mesi scorsi, lo United ha provato a convincere il Napoli per Osimhen, offrendo soldi più il cartellino di Rasmus Hojlund“. Una proposta che potrebbe essere ripresentata nelle prossime settimane, nonostante l’interesse di altri top club europei.

PSG e Chelsea non mollano la presa

La corsa a Osimhen non si limita allo United. Repubblica conferma che “Sull’attaccante nigeriano è sempre forte l’attenzione di Psg e Chelsea“, rendendo la competizione per il bomber del Napoli ancora più serrata.

Conte punta Lukaku, ma lo United non molla il bomber nigeriano

Nonostante l’interesse per Osimhen, lo United sembra avere altri obiettivi prioritari. “L’obiettivo di Antonio Conte resta Romelu Lukaku“, riporta Repubblica. Tuttavia, il club inglese sta valutando diverse opzioni, come dimostra il recente “contatto diretto con il procuratore di Joshua Zirzkee“.

Il futuro di Osimhen lontano da Napoli

L’articolo conferma che “Come deciso da tempo, Victor Osimhen lascerà il Napoli in questa sessione di mercato“. Una notizia che apre scenari interessanti per il mercato in entrata del club partenopeo.

Il Napoli pensa al dopo-Osimhen: Lukaku nel mirino

Con la partenza di Osimhen ormai certa, il Napoli si prepara a reinvestire. “Il mercato in attacco del Napoli partirà dopo la cessione di Osimhen, con tanti nomi proposti ma con un solo grande obiettivo: il goleador belga“, riferendosi a Romelu Lukaku.

La situazione di Osimhen rimane in evoluzione, con il Manchester United che potrebbe giocare un ruolo chiave nella sua cessione. L’inserimento di Hojlund nell’affare potrebbe rappresentare una soluzione interessante per il Napoli, garantendo un sostituto di valore immediato per il bomber nigeriano.