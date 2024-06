Osimhen vuole lasciare il Napoli, ma nessuna offerta: il punto sul futuro del nigeriano

Victor Osimhen vuole lasciare il Napoli, ma nessuna offerta concreta. Clausola da 130 milioni, De Laurentiis potrebbe fare uno sconto.

Victor Osimhen ha espresso più volte la volontà di lasciare il Napoli, ma al momento il suo futuro resta incerto. Nonostante l’interesse di diversi club europei, nessuna offerta concreta è arrivata alla società partenopea.

Calciomercato Napoli: la situazione Osimhen

L’attaccante nigeriano è apprezzato da tutti a Napoli, incluso il nuovo allenatore Antonio Conte. Tuttavia, il desiderio di Osimhen di approdare in un altro club, preferibilmente in Premier League, è noto.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la situazione è in stallo:

“Intanto, senza offerte concrete, il suo futuro è già deciso: se non ci saranno novità, il 9-10 luglio sarà atteso a Castel Volturno per il raduno e l’11 partirà con i compagni e con il nuovo allenatore, Conte, per il ritiro di Dimaro Folgarida.“

La clausola rescissoria e le possibili destinazioni

La clausola rescissoria di Osimhen, fissata a circa 130 milioni di euro, rappresenta un ostacolo per molti club. Arsenal, Chelsea e PSG hanno mostrato interesse, ma nessuno si è avvicinato alla cifra richiesta.

Il Corriere dello Sport aggiunge: “La clausola da 130 milioni è alta. La cifra è stata fissata a fine dicembre dopo il rinnovo di contratto fino al 2026. De Laurentiis può anche fare uno sconto, ma comunque non si scenderà al di sotto dei 100 milioni di euro“.

Il futuro immediato di Osimhen

In assenza di offerte concrete, Osimhen si prepara a iniziare la nuova stagione con il Napoli:

“A quel punto attenderà dalla Val di Sole notizie sul suo destino, ma lavorando e correndo con i compagni di sempre. Il mercato è appena cominciato“, riporta il quotidiano.

Calciomercato Serie A: le prospettive per Osimhen e il Napoli

La situazione di Osimhen potrebbe evolversi nelle prossime settimane. Il Napoli mantiene contatti costanti con l’agente del giocatore, Roberto Calenda, ma al momento il futuro del nigeriano resta un rebus.

