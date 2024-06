Napoli su Greenwood, Marchetti: “Si sono iscritti alla corsa. Osimhen? Nessuna offerta concreta”

Napoli interessato a Greenwood, ma nessuna offerta per Osimhen. Le rivelazioni di Marchetti di Sky Sport sul calciomercato azzurro.

Il Napoli sembra muoversi sul mercato degli attaccanti. Secondo le ultime indiscrezioni, il club azzurro avrebbe messo gli occhi su Mason Greenwood, mentre il futuro di Victor Osimhen resta incerto.

Calciomercato Napoli: l’interesse per Greenwood

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha rivelato un importante sviluppo di mercato:

“Il Napoli ha chiesto informazioni su Greenwood, si è iscritto alla corsa per l’attaccante, ma lo scambio con Osimhen sembra una ipotesi lontana”.

Questa mossa potrebbe indicare che il Napoli sta già pensando a potenziali sostituti per Osimhen.

La situazione di Osimhen

Riguardo al futuro del nigeriano, Marchetti ha aggiunto:

“Al momento il Manchester United non ha manifestato alcun interesse concreto per Osimhen. Il valzer degli attaccanti non è ancora iniziato, il mercato aprirà ufficialmente solo tra una settimana, a rallentare le operazioni anche l’Europeo e la Coppa America.”

Nonostante Osimhen abbia espresso il desiderio di lasciare il Napoli, nessun club ha ancora offerto la cifra richiesta dalla clausola rescissoria, stimata tra i 120 e i 130 milioni di euro.

Le prospettive del mercato

Marchetti ha sottolineato che il mercato è ancora in una fase iniziale:

“Finora si sono registrati tanti movimenti per le panchine, la Serie A ha cambiato molti allenatori, solo poi ci si concentrerà sul mercato”.

Questo potrebbe spiegare la mancanza di offerte concrete per Osimhen fino ad ora.

Il calciomercato del Napoli sembra essere in una fase di studio, con l’interesse per Greenwood che potrebbe rappresentare una mossa preventiva in caso di partenza di Osimhen.

