Conte al Britannique per il summit con Giuffredi

Summit per Di Lorenzo: De Laurentiis al Britannique, Conte al Parker’s. Si attende l’arrivo di Giuffredi.

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo con un importante summit riguardante il futuro di Giovanni Di Lorenzo. I protagonisti si stanno muovendo tra i vari hotel della città per questo cruciale incontro.

Movimenti dei dirigenti del Napoli

Il presidente Aurelio De Laurentiis si è spostato al Hotel Britannique, raggiungendo il direttore sportivo Giovanni Manna e il dirigente Sinicropi. Questi ultimi si erano precedentemente spostati dal Grand Hotel Parker’s all’adiacente Britannique.

La posizione di Conte

Interessante notare che il nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte, è rimasto al Grand Hotel Parker’s. Questa scelta potrebbe indicare che il tecnico non parteciperà direttamente al summit, lasciando la gestione della situazione ai dirigenti del club.

In attesa di Giuffredi

L’incontro al Britannique vede ora l’attesa dell’arrivo di Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo. La sua presenza sarà fondamentale per discutere il futuro del capitano azzurro nel Napoli di Conte.

Questo summit potrebbe essere decisivo per il futuro di Di Lorenzo e per le strategie di mercato del Napoli in vista della prossima stagione di Serie A.

Restate sintonizzati su napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti in tempo reale su questo importante incontro e sulle ultime novità del calciomercato del Napoli!