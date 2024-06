Osimhen, nessuno paga la clausola, il Manchester United proprone una contropartita. Ultima possibilità per il Napoli

Il Napoli valuta la cessione di Osimhen al Manchester United. Greenwood potrebbe essere la chiave della trattativa. Le ultime sul calciomercato azzurro.

Il calciomercato Napoli entra nel vivo con Victor Osimhen al centro di una trattativa che potrebbe ridisegnare l’attacco azzurro. Secondo quanto riporta Repubblica, il Manchester United è in pole position per assicurarsi le prestazioni del bomber nigeriano.

I Red Devils, alla ricerca di un colpo da novanta per il reparto offensivo, vedono in Osimhen l’uomo giusto per rilanciarsi ai vertici della Premier League. La cessione del capocannoniere della scorsa Serie A sembra sempre più probabile.

Calciomercato Napoli: Greenwood possibile contropartita

La vera novità potrebbe essere la contropartita tecnica. Il nome che fa tremare i polsi è quello di Mason Greenwood, talentuoso attaccante inglese attualmente in prestito al Getafe. Il ds Giovanni Manna, si sussurra, avrebbe un debole per il giovane bomber, considerandolo non solo un potenziale erede di Osimhen, ma anche una valida alternativa a Kvaratskhelia.

Greenwood, dopo un periodo burrascoso, si è rilanciato in Spagna, attirando gli sguardi di mezza Europa. Juventus e Lazio lo corteggiano, ma il Napoli potrebbe avere la carta vincente: lo scambio con Osimhen.

Calciomercato Napoli: le implicazioni dello scambio

Per Osimhen potrebbe essere l’ultima chance di coronare il sogno Premier, mentre il Napoli vedrebbe l’opportunità di ringiovanire l’attacco senza perdere qualità. Una partita a scacchi che potrebbe ridisegnare gli equilibri del calcio italiano ed europeo.

Il Manchester United, dal canto suo, sembra pronto a sacrificare Greenwood, il cui contratto scade nel 2025, per assicurarsi un bomber di razza come Osimhen.

I tifosi del Napoli trattengono il fiato: l’addio del loro beniamino sarebbe un duro colpo, ma l’arrivo di un talento come Greenwood potrebbe aprire scenari inaspettati.

Seguici per gli aggiornamenti sul calciomercato Napoli

Il mercato è appena iniziato, e la telenovela Osimhen promette colpi di scena fino all’ultimo. Restate sintonizzati su napolipiu.com: vi terremo aggiornati su ogni sviluppo di questa trattativa che potrebbe cambiare il volto del Napoli e della Serie A. Non perdete neanche un dettaglio di questo appassionante calciomercato!