Osimhen si chiude la porta della Premier. Rischia di restare a Napoli

Osimhen in bilico: Arsenal su Gyökeres, Premier si allontana. Arabia Saudita in pole, PSG sullo sfondo. Il Napoli attende, Conte lo aspetta in ritiro.

Il futuro di Victor Osimhen si tinge sempre più di incertezza. Secondo il Corriere dello Sport, le porte della Premier League sembrano chiudersi per il bomber nigeriano del Napoli, con l’Arsenal pronto a virare su un altro obiettivo.

L’Arsenal punta su Gyökeres, non su Osimhen

I Gunners avrebbero deciso di accelerare per Viktor Gyökeres, centravanti svedese dello Sporting Lisbona. Il giocatore, autore di 43 gol nell’ultima stagione, ha una clausola rescissoria di 100 milioni, inferiore ai 130 richiesti dal Napoli per Osimhen. Inoltre, l’ingaggio di partenza sarebbe nettamente più basso rispetto ai 10 milioni percepiti dal nigeriano.

Le opzioni si riducono: Arabia Saudita in pole position

Con l’Arsenal fuori dai giochi e il Chelsea sempre più defilato, le opzioni per Osimhen si riducono. L’Arabia Saudita sembra ora in pole position, con l’Al-Ahli che avanza dopo il tentativo dell’Al-Hilal dello scorso anno. Il Paris Saint-Germain rimane sullo sfondo, in attesa di sviluppi.

Il sogno Premier di Osimhen e l’attesa del Napoli

Osimhen, attualmente in Nigeria, continua a sognare la Premier League e la Champions. Il Napoli resta in attesa: se nulla dovesse cambiare, tra una ventina di giorni il bomber potrebbe ritrovarsi in Val di Sole a sudare sotto gli ordini di Antonio Conte.

Le conseguenze sul mercato del Napoli

La situazione di Osimhen condiziona inevitabilmente il mercato del Napoli. La mancata cessione del nigeriano potrebbe rallentare la strategia di mercato del club azzurro, in attesa di capire se la clausola da 130 milioni verrà esercitata.

Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul futuro di Osimhen e sulle mosse di mercato del Napoli. Non perdete i nostri approfondimenti esclusivi e le analisi dettagliate sul calciomercato azzurro!