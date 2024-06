Hermoso-Napoli, si entra nel vivo: colloqui con Conte

Hermoso entusiasta del progetto Napoli dopo i colloqui con Conte. Manna prepara l’incontro decisivo con l’agente.

La trattativa tra il Napoli e Mario Hermoso entra in una fase decisiva. Il difensore spagnolo, svincolato dopo l’esperienza all’Atletico Madrid, è un obiettivo concreto per rinforzare la retroguardia azzurra. La Gazzetta dello Sport rivela importanti dettagli su questa operazione di mercato.

Hermoso entusiasta del progetto Napoli

Secondo quanto riportato dalla rosea, Hermoso ha già avuto diversi colloqui con Antonio Conte. Durante questi incontri, il difensore ha manifestato un notevole entusiasmo per il progetto tecnico del Napoli. La visione di Conte sembra aver colpito positivamente il giocatore, aprendo scenari interessanti per un suo possibile approdo in azzurro.

L’ostacolo ingaggio e commissioni

Nonostante l’interesse reciproco, la trattativa deve fare i conti con un ostacolo non indifferente. Come spesso accade per i giocatori svincolati di alto livello, le richieste di Hermoso in termini di ingaggio e commissioni sono piuttosto elevate. Questo aspetto rappresenta al momento il principale nodo da sciogliere per arrivare alla fumata bianca.

Manna prepara l’incontro decisivo

Giovanni Manna, dirigente del Napoli, è al lavoro per sbloccare la situazione. Il direttore sportivo azzurro sta pianificando un incontro risolutore con l’agente di Hermoso e l’intermediario italiano della trattativa. L’obiettivo è capire i reali margini di fattibilità dell’operazione e trovare un punto d’incontro sulle richieste economiche.

Il Napoli punta su Hermoso per la difesa

L’interesse del Napoli per Hermoso è concreto e si inserisce nella strategia di rafforzamento della difesa voluta da Conte. Il tecnico salentino apprezza le qualità del difensore spagnolo, che porterebbe esperienza internazionale e affidabilità al reparto arretrato azzurro.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se Hermoso vestirà la maglia del Napoli nella prossima stagione. La trattativa è complessa, ma la volontà delle parti di trovare un accordo lascia spazio all’ottimismo.

