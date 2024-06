Colpo di scena: l’Arsenal scarica Osimhen per Gyokeres!

Arsenal vicino a Gyokeres dello Sporting, sfuma Osimhen. Napoli alla ricerca di nuove soluzioni per il futuro del bomber nigeriano.

Il calciomercato regala sempre sorprese, e l’ultima potrebbe lasciare il Napoli con un grosso punto interrogativo sul futuro di Victor Osimhen.

Secondo il quotidiano portoghese Leonino, l’Arsenal starebbe per chiudere un affare che cambierebbe le carte in tavola: Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona sarebbe ad un passo dai Gunners.

Calciomercato Napoli: addio sogni di Premier per Osimhen?

Se la notizia fosse confermata, per il bomber nigeriano si chiuderebbero le porte della Premier League, almeno per quanto riguarda l’Arsenal. I londinesi erano tra i pochi club che sembravano poter soddisfare le richieste economiche del Napoli.

Calciomercato Arsenal: chi è Gyokeres, il nuovo obiettivo dei Gunners

Lo svedese ha fatto faville nell’ultima stagione: 43 gol e 14 assist sono numeri che fanno girare la testa. A 26 anni, molti lo considerano pronto per il grande salto.

Curiosità: anche il Napoli lo aveva messo nel mirino come possibile sostituto di Osimhen. Che beffa sarebbe se finisse proprio all’Arsenal!

Calciomercato Napoli: e ora? Gli scenari per il futuro

Con l’Arsenal fuori dai giochi, De Laurentiis dovrà guardarsi intorno. Il PSG resta alla finestra, ma non è da escludere un clamoroso colpo di scena con Osimhen che resta in azzurro. Una cosa è certa: il mercato del Napoli è tutto da scrivere.

Non perdetevi i prossimi aggiornamenti su napolipiu.com: il futuro di Osimhen e i possibili colpi in entrata del Napoli sono ancora tutti da scoprire. Restate connessi per non perdere neanche una notizia sul vostro club del cuore!