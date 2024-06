De Maggio: “Arsenal valuta Osimhen 75 milioni, non vuole andare in Arabia”

Secondo Valter De Maggio, l’Arsenal non sarebbe disposto a pagare la clausola di 120 milioni di Osimhen, valutandolo circa 75 milioni. Il nigeriano, inoltre, non vorrebbe trasferirsi in Arabia Saudita.

Nuove indiscrezioni sul futuro di Victor Osimhen sono state rivelate da Valter De Maggio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal.

Arsenal non disposto a pagare la clausola

Secondo De Maggio, l’Arsenal, club di Premier League accostato più volte a Osimhen, non sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria da 120 milioni di euro presente nel contratto del bomber nigeriano. “L’Arsenal non lo valuta 120 milioni di euro, bensì poco più della metà: 75 milioni di euro”, ha dichiarato il giornalista.

Osimhen rifiuta l’Arabia Saudita

Oltre alla questione Arsenal, De Maggio ha toccato anche il tema di un possibile trasferimento di Osimhen in Arabia Saudita, dove il campionato sta provando ad attirare i migliori talenti con ingaggi faraonici. “Nonostante l’offerta monstre dal campionato arabo, Victor non vuole andare in Arabia Saudita”, ha affermato De Maggio.

Futuro ancora incerto

Queste dichiarazioni lasciano aperte diverse strade per il futuro di Osimhen. Se da un lato l’Arsenal sembrerebbe non voler investire la cifra richiesta dalla clausola, dall’altro il nigeriano non sarebbe attratto dalle ricche offerte provenienti dall’Arabia Saudita.

Il Napoli si trova così a dover gestire una situazione delicata, con il rischio di perdere uno dei suoi gioielli più preziosi senza però incassare la cifra sperata.