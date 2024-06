De Rienzo: “Dichiarazioni agenti Kvara e Di Lorenzo? Vanno ignorate. Non hanno capito chi è il Napoli. Se ne accorgeranno”

La giornalista Jolanda De Rienzo commenta le dichiarazioni degli agenti di Kvaratskhelia e Di Lorenzo. Sarà il Napoli a decidere il futuro dei calciatori.

La giornalista Jolanda De Rienzo, intervenuta a “1 Football Club” su 1 Station Radio, ha commentato le recenti dichiarazioni degli agenti di Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Di Lorenzo, che hanno alimentato voci su possibili addii dal Napoli.

“Dichiarazioni umorali da ignorare”

Secondo De Rienzo, le esternazioni degli agenti non fanno il bene dei giocatori: “Sono dichiarazioni umorali che non fanno il bene dei giocatori. Lo dico anche in relazione a quanto dichiarato da Giuffredi (agente di Di Lorenzo), che ha capito di star creando un certo malumore. Per questo, si è scelto di smorzare i toni. Credo che anche per Kvara debba valere la stessa cosa“.

Il Napoli valuterà i prezzi

La giornalista si è quindi soffermata sul comportamento che il Napoli dovrebbe tenere: “Credo che il Napoli, infatti, non si farà prendere per la gola, anzi, eventualmente sarà De Laurentiis a decidere il prezzo dei calciatori che vogliono partire. Si tratta, infatti, di giocatori sostituibili”.

Conte li considera incedibili

De Rienzo ha poi ricordato la posizione dell’allenatore Antonio Conte, che ha ribadito l’incedibilità di Di Lorenzo e Kvaratskhelia in un confronto con l’agente del terzino azzurro. Una fase di attesa, dunque, prima di valutare il da farsi.

Fiducia in Manna

Infine, un giudizio positivo sul nuovo ds Giovanni Manna: “A me, la coppia Conte-Manna piace. In molti hanno cominciato a storcere il naso per il fatto che il diesse è stato accompagnato da Conte nell’incontro per Di Lorenzo. Eppure, abbiamo elogiato la coppia Giuntoli-Spalletti nell’anno del tricolore. Il presidente si fida del proprio direttore sportivo, e gli dovremo concedere il tempo di dimostrare le proprie qualità”.