Napoli, la presentazione di Conte il 26 giugno a Palazzo Reale alle 15

La presentazione del nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte, è confermata per il 26 giugno alle ore 15 a Palazzo Reale.

Il countdown per la presentazione ufficiale di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli sta per terminare. Secondo quanto rivelato da Valter De Maggio durante la trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, l’evento è stato calendarizzato per il prossimo 26 giugno alle ore 15 a Palazzo Reale.

L’indiscrezione di De Maggio

“È arrivata una notizia in tempo reale, sembra essere confermata la presentazione di Antonio Conte: ballavano due date, il 26 ed il 27 giugno, ma dalle notizie che ci arrivano la presentazione è prevista il 26 giugno a Palazzo Reale alle ore 15“, ha dichiarato De Maggio durante la trasmissione radiofonica.

L’attesa della nota ufficiale

Il giornalista ha però precisato di essere in attesa della nota ufficiale da parte del Napoli per avere la conferma definitiva di luogo e orario della presentazione dell’ex allenatore dell’Inter e della Nazionale italiana.

L’inizio dell’era Conte

La data del 26 giugno segnerà dunque l’inizio ufficiale dell’era Conte sulla panchina del Napoli, dopo l’addio di Luciano Spalletti al termine della scorsa deludente stagione. Al tecnico salentino il compito di riportare gli azzurri ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Le prime mosse di mercato

Conte e il nuovo ds Giovanni Manna sono già al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione in vista della prossima stagione. Dopo la presentazione ufficiale, il tecnico leccese potrebbe fornire le prime indicazioni sulle strategie di mercato del club partenopeo.