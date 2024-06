Sky: “Queste le cifre reali dell’offerta del PSG per Kvaratskhelia”

Massimo Ugolini esperto di mercato di Sky sport, rivela le cifre reali dell’offerta del PSG per Kvaratskhelia, esterno gerogiano del Napoli.

Emergono nuovi dettagli sull’offerta che il Paris Saint-Germain avrebbe presentato al Napoli per Khvicha Kvaratskhelia. A rivelarli è stato Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, nel corso di un’analisi sulle strategie di mercato del club partenopeo.

L’offerta del PSG: 60 milioni più 20 di bonus

Secondo quanto affermato da Ugolini, il PSG avrebbe messo sul piatto un’offerta da “60 milioni di euro più 20 di bonus da discutere”, per un totale di 80 milioni di euro per accaparrarsi il talentuoso esterno georgiano.

Il Napoli non vuole cedere Kvaratskhelia

Nonostante l’offerta importante dei parigini, Ugolini ha sottolineato come il Napoli non abbia alcuna intenzione di privarsi di Kvaratskhelia: “Da parte del club non c’è nessuna volontà di vendere il giocatore”.

Segnali positivi per il rinnovo

Il giornalista di Sky Sport ha inoltre ricordato che c’erano “segnali positivi già a fine campionato” per il rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli, anche dalle sue esultanze in campo.

Osimhen sacrificabile per il mercato

Secondo Ugolini, l’unico giocatore che il Napoli sarebbe disposto a sacrificare sul mercato è Victor Osimhen. La cessione del bomber nigeriano, con un ingaggio da 18 milioni lordi, permetterebbe infatti agli azzurri di “finanziare il mercato” per rinforzare la squadra.

In sintesi, mentre il PSG continua a corteggiare Kvaratskhelia, il Napoli sembra intenzionato a respingere le offerte e a blindare il proprio gioiello georgiano in vista della prossima stagione.