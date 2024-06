La reazione di Conte e De Laurentiis alle dichiarazioni dell’agente di Kvaratskhelia

Svelata la reazione di Aurelio De Laurentiis e dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte dopo le dichiarazioni dell’agente di Kvaratskhelia.

Le dichiarazioni dell’agente Mamuka Jugeli e del padre Badri Kvaratskhelia, che hanno forzato la mano sulla possibile partenza di Khvicha Kvaratskhelia dal Napoli, hanno scatenato una decisa reazione da parte del presidente Aurelio De Laurentiis e dell’allenatore Antonio Conte.

De Laurentiis: “Kvaratskhelia non si muove”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, De Laurentiis non ha alcuna intenzione di cedere Kvaratskhelia, a meno che non arrivi un’offerta davvero indecente. Il numero uno azzurro può contare sul contratto del talento georgiano, in vigore fino al 2027, e sembra voler blindare uno dei suoi gioielli.

Conte: “Kvara è imprescindibile”

Anche Conte è stato categorico nel respingere le parole dell’agente di Kvaratskhelia. L’allenatore del Napoli considera il georgiano e il capitano Di Lorenzo due colonne portanti del suo progetto tecnico, rendendoli di fatto incedibili per la prossima stagione.

Parole pesanti dell’agente

Le dichiarazioni di Jugeli e del padre di Kvaratskhelia avevano alimentato voci su una possibile partenza del talento georgiano, nonostante l’entusiasmo iniziale del giocatore per l’arrivo di Conte, che aveva aperto alla sua permanenza a Napoli.

Napoli compatto su Kvaratskhelia

La linea di De Laurentiis e Conte sembra essere condivisa anche dal direttore sportivo Cristiano Manna. Secondo il Corriere dello Sport, i tre sono uniti nella volontà di non cedere Kvaratskhelia, a meno di offerte davvero irrinunciabili. Il Napoli appare compatto nel voler resistere alle avances per il suo gioiello georgiano.

