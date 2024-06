Kvaratskhelia, l’agente gela il Napoli: “Vogliamo andarcene, priorità a un club in Champions”

Kvaratskhelia, l’agente Jugeli gela il Napoli: “Vogliamo andarcene, priorità a un club in Champions”. Il georgiano pronto a dire addio agli azzurri.

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli sembra essere sempre più in bilico. In un’intervista rilasciata alla tv georgiana Imedi, l’agente del calciatore, Mamuka Jugeli, ha dichiarato apertamente la volontà sua e del suo assistito di lasciare il club partenopeo nella prossima finestra di mercato estiva.

Jugeli: “Non voglio che la gente pensi che Kvara voglia restare a Napoli”

Le parole di Jugeli non lasciano spazio a interpretazioni: “Non voglio che la gente pensi che Kvara voglia restare a Napoli. Noi vogliamo andarcene, ma stiamo aspettando la fine dell’Europeo per non disturbare Khvicha”. Una dichiarazione che gela le speranze dei tifosi azzurri, che speravano di poter contare sul talento georgiano anche nella prossima stagione.

La priorità è un club in Champions League

L’agente di Kvaratskhelia ha poi specificato quali siano le priorità per il futuro del suo assistito: “La priorità è quella di trasferirci in una squadra che giochi la Champions League“. Un’indicazione chiara delle ambizioni del giocatore, che dopo l’exploit con la maglia del Napoli sembra pronto a fare il salto in un top club europeo.

Europeo prima, mercato dopo: la strategia di Kvaratskhelia

Nonostante la volontà di cambiare aria, Kvaratskhelia e il suo entourage non vogliono che le voci di mercato disturbino il giocatore durante l’impegno con la nazionale georgiana agli Europei: “In questo momento però non stiamo pensando specificamente al mercato. La testa è tutta sull’Europeo, più gare giochiamo meglio è per tutti. Più avanti vedremo sul discorso trasferimento futuro”.

Il Napoli trema: rischio asta per Kvaratskhelia

Le dichiarazioni di Jugeli rischiano di scatenare una vera e propria asta per Kvaratskhelia. Il talento georgiano, autore di una stagione straordinaria con il Napoli, è finito nel mirino di diversi top club europei, pronti a fare follie per assicurarsi le sue prestazioni. Per il club partenopeo, trattenere il giocatore sembra essere un’impresa sempre più ardua.

L’intervista dell’agente di Kvaratskhelia getta ombre sul futuro del georgiano al Napoli. I tifosi azzurri tremano all’idea di perdere uno dei loro beniamini, ma la volontà del giocatore sembra essere chiara: cambiare aria e approdare in un top club che gli garantisca la possibilità di giocare la Champions League.

Segui Napolipiu.com per restare sempre aggiornato sulle ultime novità di calciomercato e per scoprire quale sarà il futuro di Khvicha Kvaratskhelia.