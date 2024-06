Kvara-Napoli, ecco cosa si nasconde dietro le parole dell’agente: i motivi dell’addio – CorrSport

Kvaratskhelia vuole lasciare il Napoli. Il retroscena dietro le dichiarazioni dell’agente e le ragioni che spingono il georgiano all’addio.

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli è sempre più in bilico. Le recenti dichiarazioni dell’agente Mamuka Jugeli e del padre del giocatore, Badri Kvaratskhelia, hanno gettato ombre sul rapporto tra il talento georgiano e il club partenopeo, aprendo scenari inaspettati per la prossima sessione di calciomercato.

Kvara-Napoli, aria di divorzio.

A scuotere l’ambiente napoletano ci ha pensato Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia, che in un’intervista non ha usato mezzi termini: “Non voglio che la gente pensi che Kvara voglia restare a Napoli: noi vogliamo andarcene ma stiamo aspettando la fine dell’Europeo per non disturbare Khvicha”. Parole che hanno gelato i tifosi azzurri, che speravano di poter contare sul talento georgiano anche nella prossima stagione.

L’agente di Kvaratskhelia : “Vogliamo la Champions League”

Il motivo principale della volontà di Kvaratskhelia di cambiare aria sembra essere legato alla possibilità di giocare la Champions League. “La priorità è quella di trasferirci in una squadra che gioca la Champions League. Il nostro obiettivo è una squadra che giochi la Champions League: la cosa peggiore se resterà a Napoli è proprio questa, cioè che Khvicha perderà un anno in Champions… Siamo preoccupati”, ha dichiarato Jugeli.

Il padre di Kvara: “Non voglio che resti a Napoli”

A rafforzare la posizione di Kvaratskhelia ci ha pensato anche il padre, Badri, che ha dichiarato senza mezzi termini: “Non voglio che resti a Napoli, l’anno scorso sono cambiati tre allenatori ed è difficile giocare in una situazione del genere”.

De Laurentiis alza il muro: via solo per un’offerta shock

Nonostante la volontà di Kvaratskhelia di cambiare aria, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non sembra intenzionato a cedere facilmente il suo gioiello. Secondo il Corriere dello Sport, il patron azzurro, forte del contratto del georgiano fino al 2027, valuterebbe la cessione solo di fronte a un’offerta shock, superiore ai 110 milioni di euro rispediti al mittente la scorsa estate, quando a bussare alla porta fu il Paris Saint-Germain.

Il caso Kvaratskhelia rischia di infiammare l’estate del Napoli. La volontà del georgiano di approdare in un top club che gli garantisca la Champions League si scontra con la determinazione di De Laurentiis a trattenere il suo talento o a cederlo solo per una cifra monstre. Una situazione complessa, che potrebbe trovare sviluppi solo dopo gli Europei.

