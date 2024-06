L’agente di Kvaratskhelia ha portato l’offerta del PSG: La reazione di ADL

L’agente di Kvaratskhelia ha recapitato un offerta da 100 milioni per l’esterno del Napoli. De Laurentiis respinge al mittente e punta a blindare il georgiano.

Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di privarsi di Khvicha Kvaratskhelia. Nonostante l’offerta faraonica da 100 milioni di euro presentata dall’agente Mamuka Jugeli per conto del Paris Saint-Germain, il patron del Napoli ha respinto al mittente la proposta, deciso a blindare il talento georgiano.

L’agente di Kvaratskhelia ha portato l’offerta del PSG

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Jugeli aveva lanciato un avvertimento già a novembre: “Prima di cominciare il giro di appuntamenti con i grandi club e ripresentarsi a fine aprile davanti a De Laurentiis con un’offerta reale del Psg“. Offerta che, nell’arco di pochi mesi, è lievitata fino a raggiungere la cifra record di 100 milioni di euro.

Tuttavia, la risposta di De Laurentiis non si è fatta attendere: il numero uno azzurro non ha alcuna intenzione di lasciar partire Kvaratskhelia, arrivato la scorsa estate dal Rubin Kazan e rivelatosi subito un fattore determinante per la conquista dello Scudetto. Il georgiano, autore di 12 gol e 10 assist in campionato, ha stregato i tifosi azzurri con le sue giocate e la sua classe cristallina.

“Kvaratskhelia non si muove da Napoli, è un giocatore fondamentale per il nostro progetto e non abbiamo alcuna intenzione di cederlo“, avrebbe dichiarato De Laurentiis, secondo le indiscrezioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport.

Il patron del Napoli sembra intenzionato a blindare il proprio gioiello, come lasciato intendere dallo stesso Jugeli: “De Laurentiis è una bravissima persona e mantiene le promesse. Khvicha avrà sicuramente ciò che si merita nel prossimo futuro. Parliamo di un giocatore di altissimo livello e merita di più, riceverà di più in futuro”.