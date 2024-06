Napoli-Kvaratskhelia. Incontro a Milano tra il ds Manna e l’agente del georgiano

Il Napoli punta a blindare Kvaratskhelia. Doppio incontro a Milano tra il ds Manna e l’agente del georgiano, con la promessa di trovare l’accordo sul rinnovo.

Il Napoli non vuole lasciarsi sfuggire il gioiello Khvicha Kvaratskhelia e sta lavorando alacremente per blindarlo con un rinnovo contrattuale. A tal fine, il direttore sportivo Giovanni Manna ha incontrato due volte a Milano, in questi giorni, Mamuka Jugeli, agente del talento georgiano.

Nonostante non sia stata ancora trovata la quadra definitiva, i passi avanti registrati in termini di apertura sono significativi, come riporta il Corriere dello Sport. Il Napoli ha messo sul piatto una proposta articolata e complessa, con un sostanzioso ritocco dell’ingaggio a scalare fino al 2029, che supererebbe il doppio dell’attuale valore inferiore ai 2 milioni fino al 2027.

Manna e Jugeli si sono salutati con la promessa di aggiornarsi presto e la volontà di trovare un accordo, nonostante al momento persista ancora una certa distanza da colmare. Tra gli aspetti da definire, ci sono i bonus, che avranno un peso decisivo, e l’eventualità di inserire una clausola rescissoria.

L’operazione rinnovo di Kvaratskhelia rappresenta una priorità per il Napoli, che vuole blindare il talento georgiano dopo la straordinaria stagione d’esordio in azzurro. Il classe 2001, arrivato la scorsa estate dal Rubin Kazan, si è letteralmente rivelato in campionato e in Champions League, attirando le attenzioni di mezza Europa.

Il doppio summit a Milano tra Manna e Jugeli dimostra la volontà di entrambe le parti di trovare un’intesa e proseguire insieme il percorso vincente iniziato quest’anno. Il Napoli è consapevole del valore di Kvaratskhelia e vuole tutelarlo attraverso un contratto adeguato alle sue potenzialità.

Nonostante la complessità della trattativa, la promessa di aggiornarsi presto lascia ben sperare per il raggiungimento di un accordo definitivo. Il Napoli è determinato a blindare il suo gioiello georgiano, mentre Kvaratskhelia sembra intenzionato a proseguire la sua avventura in azzurro, dove ha già conquistato i cuori dei tifosi.