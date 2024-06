Conte pronto a firmare con il Napoli: Ecco dove si trova il tecnico

Mentre i tifosi del Napoli fremono per l’arrivo di Antonio Conte, il tecnico trascorre le ultime ore di vacanza al largo della Sicilia prima dell’annuncio ufficiale.

L’attesa sta per finire per i tifosi del Napoli, che restano in trepidante attesa dell’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Antonio Conte come nuovo allenatore. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna di Repubblica, il tecnico salentino sta trascorrendo le ultime ore di vacanza al largo della Sicilia, prima di dare il via alla sua nuova avventura in azzurro.

Conte-Napoli, attesa per l’annuncio: ecco dove si trova il tecnico

Mentre Conte si gode gli ultimi momenti di relax in vista del nuovo impegno, il patron Aurelio De Laurentiis è atteso in serata a Napoli dopo la sua vacanza alle Baleari. Una volta riuniti, presidente e allenatore potranno finalizzare l’accordo e dare il via al tanto atteso annuncio, previsto entro metà settimana.

Nel frattempo, il Napoli ha già iniziato a mettere in moto il cerimoniale per la presentazione di Conte. Il responsabile marketing, Tommaso Bianchini, vorrebbe coniugare il saluto del nuovo tecnico in uno dei luoghi iconici della città, come il Teatro San Carlo o Palazzo Reale, per rendere l’evento ancora più suggestivo e solenne.

L’idea del club azzurro è quella di organizzare un vero e proprio evento per accogliere Conte, considerato il primo grande colpo della rinascita del Napoli dopo la conquista dello Scudetto. Un’accoglienza che non passerà inosservata, in linea con l’importanza dell’operazione che ha riportato il tecnico salentino in Italia dopo l’esperienza al Tottenham.

Conte, dal canto suo, non ha perso tempo e sta già lavorando con il suo staff per definire nei dettagli la preparazione estiva della squadra. Il ritiro di Castel di Sangro, ad esempio, terminerà prima della data stabilita del 10 agosto, a testimonianza della voglia del nuovo allenatore di iniziare al più presto a lavorare con la squadra.

I tifosi del Napoli, ancora euforici per la conquista del terzo Scudetto, non vedono l’ora di abbracciare Conte e iniziare una nuova era ricca di ambizioni e successi. L’attesa sta per finire, mentre il tecnico salentino trascorre le ultime ore di vacanza prima di tuffarsi nella sua nuova avventura partenopea.