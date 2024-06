Conte-Napoli, Countdown all’Annuncio: Svelati Data, Location e Staff

Antonio Conte è di fatto il nuovo allenatore del Napoli, il Mattino rivela interessanti dettagli sull’ufficialità, luogo presentazione, la data e lo staff.

L’arrivo di Antonio Conte al Napoli non è più un’ipotesi, ma una realtà ormai prossima. Mentre i tifosi azzurri fremono nell’attesa, emergono dettagli sempre più concreti su quando e come avverrà l’annuncio ufficiale, oltre alla composizione dello staff che affiancherà il tecnico salentino.

Conte-Napoli: Firma a Giorni, Presentazione in Grande Stile

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, l’ufficialità dell’ingaggio di Conte arriverà tra martedì e mercoledì prossimi, non appena il patron Aurelio De Laurentiis farà rientro dalla sua vacanza alle Baleari. Una volta definita la firma sul contratto, stimato intorno ai 7 milioni di euro a stagione più bonus legati ai risultati, il Napoli ha già pianificato una presentazione in grande stile per accogliere il nuovo allenatore.

Teatro San Carlo o Palazzo Reale per l’Evento

La location prescelta per l’evento di presentazione di Conte sarà di assoluto prestigio, a sottolineare l’importanza dell’operazione per il club partenopeo. Le opzioni in ballottaggio sono il Teatro San Carlo, uno dei templi della lirica mondiale, e Palazzo Reale, residenza borbonica nel cuore di Napoli. Una cornice “regale” per dare il benvenuto al tecnico chiamato a riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Lo Staff al Completo

Conte non arriverà da solo, ma porterà con sé un consolidato staff di lavoro composto da cinque elementi fidati. Oltre al fratello Gianluca come match analyst, ci saranno l’allenatore in seconda Stellini, il collaboratore Abbruscato, il preparatore atletico Coratti e, soprattutto, Gabriele Oriali nel ruolo di team manager e raccordo tra squadra, tecnico e società.

L’Attesa dei Tifosi

Dopo la conquista dello Scudetto, i tifosi del Napoli attendono con impazienza l’arrivo di Antonio Conte, convinti che il tecnico salentino possa dare ulteriore slancio al progetto vincente del club. La sua esperienza, la sua grinta e la sua fame di successi sono viste come le doti ideali per guidare il Napoli verso nuovi traguardi, a partire dalla prossima stagione.

In conclusione, il countdown per l’annuncio ufficiale di Antonio Conte al Napoli è ormai iniziato. Mentre i dettagli su data, location e staff prendono forma, l’attesa dei tifosi cresce di giorno in giorno, nell’attesa di abbracciare il nuovo condottiero pronto a scrivere un nuovo capitolo di successi nella storia del club azzurro.