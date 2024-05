KISS KISS – Staff di Conte già a lavoro: Oriali ha telefonato a tre giocatori azzurri

Con Conte al Napoli potrebbe giungere anche Lele Oriali nello staff: intessuti già i primi legami con la squadra partenopea.

Gabriele Oriali, figura di spicco nel percorso di Conte sia alla guida dell’Inter che della Nazionale italiana, sembra essere pronto a seguire il tecnico anche in questa nuova avventura. Le speculazioni su quale ruolo ricoprirà all’interno dello staff tecnico del Napoli sono già in corso, ma sembra probabile che il suo compito principale sarà quello di fungere da tramite tra il gruppo dei giocatori e la dirigenza.

Secondo le indiscrezioni emerse dalla trasmissione Radio Goal di Kiss Kiss Napoli, Oriali avrebbe già preso contatto con alcuni giocatori chiave della rosa azzurra. Tra i nomi citati, quelli di Giovanni Di Lorenzo, Alex Meret e Giacomo Raspadori emergono come i primi destinatari delle telefonate del collaboratore di Conte. Questo potrebbe essere il primo segnale tangibile dell’imminente ingresso di Oriali nel mondo azzurro.

Nel frattempo, il futuro di alcuni giocatori come Victor Osimhen resta al centro dell’attenzione. Con il mercato estivo all’orizzonte, si fanno sempre più frequenti le voci di un possibile interesse da parte di club prestigiosi come il Chelsea e l’Arsenal. L’eventuale partenza dell’attaccante nigeriano potrebbe aprire spazi per nuovi affari sul mercato dei trasferimenti.