SKY – Il Napoli in trattativa con Conte mentre il PSG offre 100 milioni per Kvaratskhelia: le ultime dal mercato

Il Napoli sta chiudendo per Antonio Conte mentre il PSG prova a strappare Kvaratskhelia con un’offerta monstre.

Il mercato estivo promette sempre grandi colpi e trattative avvincenti. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio, il Napoli è attualmente impegnato nella definizione dell’ingaggio di mister Antonio Conte. Ma non è l’unica notizia che tiene banco: il Paris Saint-Germain sembra pronto a fare un’offerta milionaria per portare Khvicha Kvaratskhelia in Francia.

Il PSG pronto a sborsare 100 milioni per Kvaratskhelia

Gianluca Di Marzio ha fatto luce sull’interesse del PSG nei confronti di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante georgiano attualmente sotto contratto con il Napoli. Secondo quanto riportato sul suo sito ufficiale, il club francese è determinato a mettere sul piatto una cifra considerevole per assicurarsi le prestazioni del giocatore nella prossima stagione.

“Un interesse forte, concreto e reale: il Paris Saint-Germain ha messo nel mirino Khvicha Kvaratskhelia, talento georgiano del Napoli, ed è pronto a sborsare una cifra decisamente importante per provare a portarlo a Parigi la prossima estate. La conferma arriva direttamente da Mamuka Jugeli, agente dell’attaccante del Napoli, che in un’intervista rilasciata all’edizione georgiana del sito della Gazzetta dello Sport, ha smentito le voci di un interessamento di club arabi per Kvaratskhelia, confermando invece l’offerta del Psg”.

A confermare inoltre questa ipotesi è Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia, che ha escluso qualsiasi interesse da parte di club arabi e ha confermato l’offerta del PSG. “L’interesse dell’Arabia Saudita per Kvaratskhelia non è vero. Sul calciatore c’è l’interesse e l’offerta del PSG, tutto però dipende dalla decisione del Napoli e del suo presidente”, ha dichiarato Jugeli in un’intervista all’edizione georgiana del sito della Gazzetta dello Sport.

Il PSG sembra determinato a colmare il vuoto lasciato dall’addio di Kylian Mbappé, che ha lasciato il club a parametro zero. Con un’offerta da 100 milioni di euro sul tavolo, il club francese vuole assicurarsi i servigi di Kvaratskhelia per rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Tuttavia, la palla è ora nel campo del Napoli, impegnato nella trattativa con Antonio Conte per la guida tecnica della squadra.

Resta da vedere quale sarà la decisione del club partenopeo e del suo presidente di fronte a questa importante offerta che potrebbe cambiare le carte in tavola per entrambe le squadre. Continuate a seguirci per tutte le ultime notizie di mercato.