Rafa Marin o Juan Jesus? Spunta anche il piano B di Conte per la difesa del Napoli

Il tecnico azzurro studia le alternative per sostituire l’infortunato Buongiorno: dalle soluzioni interne agli adattamenti tattici. Tutte le opzioni sul tavolo.

Il grave infortunio di Alessandro Buongiorno costringe il Napoli a correre ai ripari. L’ex capitano del Torino, pupillo di Antonio Conte, dovrà restare ai box per circa due mesi, aprendo un’emergenza nel reparto difensivo azzurro.

La prima soluzione porta a Rafa Marin. Lo spagnolo, arrivato in estate dal Real Madrid, finora ha collezionato solo due presenze in Coppa Italia, entrambe poco convincenti, con l’ultima contro la Lazio decisamente insufficiente nonostante gli importanti investimenti fatti dal club per il suo acquisto.

L’alternativa più esperta è Juan Jesus. Il brasiliano, mancino naturale come Buongiorno, potrebbe essere impiegato come braccetto sinistro nella difesa a tre, anche se in stagione ha trovato pochissimo spazio: una sola presenza in campionato alla prima giornata, più due apparizioni in Coppa Italia.

Il piano B di Conte è invece sorprendente: adattare Giovanni Di Lorenzo o Mathias Olivera come centrali di difesa. Entrambi hanno già ricoperto questo ruolo nelle rispettive nazionali. In caso di avanzamento di Di Lorenzo, sulla destra si aprirebbe lo spazio per Mazzocchi. Se invece toccasse a Olivera, Spinazzola o lo stesso Mazzocchi potrebbero agire sulla fascia sinistra.