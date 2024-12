Infortunio Buongiorno: Kiwior, Danilo e Felipe. I nomi più caldi

L’infortunio del centrale accelera i piani del club: Manna valuta tre profili per rinforzare la difesa di Conte a gennaio.

L’infortunio di Buongiorno costringe il Napoli ad accelerare sul mercato. Il club azzurro aveva già in programma un rinforzo difensivo per gennaio, ma lo stop del centrale ha reso l’intervento una priorità assoluta per il direttore sportivo Giovanni Manna.

Antonio Conte ha fretta: il tecnico vorrebbe il nuovo acquisto subito a disposizione, considerando gennaio un mese cruciale per le ambizioni tricolori. Sul taccuino di Manna spiccano tre nomi: Kiwior, Luiz Felipe e Danilo.

Per quanto riguarda Kiwior, l’Arsenal lo considera cedibile ma solo a titolo definitivo, avendo già rifiutato in passato proposte di prestito con diritto di riscatto. Il polacco classe 2000 rappresenterebbe un investimento sia per il presente che per il futuro, visto il poco spazio trovato con Arteta dopo il rientro di Magalhães.

Il sogno di Conte porta a Danilo, profilo ideale per la sua duttilità tra difesa a tre e a quattro. Il brasiliano è in scadenza nel 2025 con la Juventus ma ha già chiarito la sua posizione: “Vado via a gennaio solo se la Juve non mi vuole più”.

La soluzione più agevole potrebbe essere Luiz Felipe. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’ex Lazio è svincolato dopo l’esperienza all’Al-Ittihad e si trova già a Roma. Il classe ’97 conosce bene la Serie A e sarebbe subito disponibile.

Non solo. Il Napoli monitora anche la situazione di Milan Skriniar, in uscita dal PSG e già allenato da Conte all’Inter. Manna resta vigile sul mercato, pronto a cogliere eventuali opportunità per rinforzare la retroguardia azzurra.