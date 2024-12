Infortunio Buongiorno, altro che Kiwior: Conte ha un nome in mente

Il tecnico del Napoli deve fare i conti con lo stop del difensore centrale. Sul mercato, spunta un vecchio pupillo dell’allenatore.

Il Napoli si prepara a intervenire sul mercato dopo l‘infortunio di Alessandro Buongiorno. L’assenza del difensore centrale, vero e proprio pilastro della retroguardia azzurra, costringe la dirigenza partenopea a rivedere le strategie per la sessione di gennaio.

Se finora Jakub Kiwior dell’Arsenal sembrava essere in cima alla lista dei desideri, le carte in tavola potrebbero cambiare rapidamente. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte avrebbe già individuato il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato.

Il tecnico salentino, che deve fare i conti con l’assenza del suo totem difensivo, starebbe spingendo per riabbracciare un suo ex pupillo: Milan Skriniar. Il quotidiano rosa rivela un retroscena significativo: “Skriniar è sempre più ai margini del PSG e desidera sentirsi nuovamente un giocatore importante. Ha già giocato e vinto con Conte nel biennio interista e non ha mai nascosto l’importanza che ha avuto Antonio nella sua crescita”.

La pista Danilo resta sullo sfondo, ma al momento l’ex difensore dell’Inter rappresenterebbe la prima scelta di Conte. L’operazione, tuttavia, presenta alcuni ostacoli significativi che potrebbero complicare la trattativa: “Il costo dell’ingaggio è fuori portata, salvo contributo straordinario da Parigi. I rapporti freddi tra i club non invitano all’ottimismo, anche se il PSG resta in prima fila per Osimhen”.

La pista Skriniar infiamma l’entusiasmo della piazza azzurra. L’ex difensore dell’Inter rappresenterebbe un colpo da novanta per la retroguardia partenopea, con Conte pronto a riabbracciare uno dei protagonisti del suo scudetto nerazzurro. Il PSG potrebbe aprire al prestito, ma resta il nodo ingaggio. Nel frattempo Kiwior resta un’alternativa concreta, con l’Arsenal che non ha ancora chiuso completamente le porte a una sua cessione. Le prossime settimane saranno decisive per regalare a Conte il rinforzo giusto per la sua difesa.