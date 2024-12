Anguissa: “Conte vuole 8 gol da me! Vi svelo un retroscena su Vieira”

Il centrocampista del Napoli si racconta in esclusiva a Radio Crc: dal rapporto col tecnico alle richieste tattiche, fino all’aneddoto sul Crystal Palace.

Frank Zambo Anguissa apre il suo cuore in un’intervista esclusiva a Radio Crc. Il centrocampista del Napoli parte dal gol realizzato contro l’Udinese: “È una giocata che proviamo in allenamento. Sono contento di aver segnato in una vittoria. Quando gioco non penso a fare gol, la cosa più importante è che la squadra vinca. Il centrocampista oggi deve fare tutto e io ci provo”.

Sul rapporto con Antonio Conte, il camerunense svela: “Mi chiede di non essere pigro. È un allenatore fantastico, non posso dire niente di diverso. Chiede sempre il 200%. Le richieste tattiche variano in base alla partita e agli avversari. Oggi mi ha detto che vuole 8 gol da me in stagione”.

Interessante retroscena su Patrick Vieira: “Mi piace molto come uomo, ci siamo visti anche a Londra. Era l’allenatore del Crystal Palace e mi voleva lì. Mi piace parlare con lui, ha tante idee, è un bravo tecnico. Sarà un piacere rivederlo sulla panchina del Genoa ma spero, comunque, che vinceremo noi”.

Proprio sulla sfida col Genoa di sabato (ore 18), Anguissa è chiaro: “La cosa importante è essere concentrati sulle nostre giocate e sull’assetto tattico che prepariamo con il mister. Dobbiamo essere focalizzati su ciò che dobbiamo fare. Noi dobbiamo decidere la partita”.

Belle parole anche per il compagno Lobotka: “Già come persona lo amo, non parla mai, è sempre tranquillo e si vede anche sul campo. Non ha mai paura di fare cose che in pochi farebbero. Ci troviamo a occhi chiusi. Sente il gioco”.