Infortunio Buongiorno, Conte preoccupato. Manna accelera sul mercato

Il difensore azzurro starà fuori quasi due mesi e salterà gli scontri diretti con Fiorentina, Atalanta e Juventus. Il ds ha già tre nomi sulla lista.

Tegola pesantissima per il Napoli di Antonio Conte. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Alessandro Buongiorno sarà costretto a uno stop di quasi due mesi, un’assenza che rischia di compromettere le ambizioni degli azzurri.

“Un pugno in pieno volto di Mike Tyson, probabilmente, avrebbe fatto meno male a Conte e alla squadra”, scrive il quotidiano. Il centrale azzurro, protagonista di 15 presenze consecutive da titolare senza mai essere sostituito, si ferma nel momento più delicato della stagione.

Il calendario è impietoso: Buongiorno salterà le sfide con Genoa, Venezia, Fiorentina, Verona, Atalanta e molto probabilmente anche il big match contro la Juventus del 26 gennaio. Un’emergenza che costringe il club a intervenire sul mercato.

Il direttore sportivo Giovanni Manna ha già individuato tre possibili rinforzi: in pole position c’è Luiz Felipe, disponibile a parametro zero, seguito da Danilo della Juventus – già discusso in un possibile scambio con Raspadori – e Jakub Kiwior dell’Arsenal, pista definita “molto complessa” dal quotidiano.

Prima di affondare il colpo, però, servirà liberare spazio in lista: Juan Jesus, Folorunsho, Raspadori e Spinazzola non sono considerati incedibili e hanno diverse richieste sul mercato.