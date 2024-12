Frattura vertebrale per Buongiorno! Il comunicato del Napoli

Il difensore azzurro ha riportato la frattura di due vertebre lombari durante l’allenamento a Castel Volturno. Il club ha comunicato l’inizio immediato della riabilitazione.

Grave infortunio per Alessandro Buongiorno. Il difensore del Napoli si è fatto male durante la seduta odierna di allenamento a Castel Volturno. L’ex capitano del Torino, dopo il primo intervento dello staff medico azzurro, è stato immediatamente trasportato alla Clinica Pineta Grande per gli accertamenti del caso.

La SSC Napoli ha ufficializzato l’entità dell’infortunio attraverso un comunicato: “Alessandro Buongiorno si è infortunato oggi in allenamento. Il difensore azzurro, in seguito a una caduta, si è procurato, come hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Buongiorno da domani inizierà la riabilitazione”.

Una perdita pesantissima per Antonio Conte, che perde uno dei suoi titolari inamovibili. Al momento non sono stati comunicati i tempi di recupero, ma vista la natura dell’infortunio non si preannunciano brevi. In casi simili, il periodo di stop potrebbe prolungarsi significativamente, costringendo il direttore sportivo Giovanni Manna a tornare sul mercato di gennaio per un rinforzo in difesa.