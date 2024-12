Neres, numeri da record e spunta Lavezzi. Conte ha un’idea per il brasiliano

L’esterno azzurro ha incantato al Bluenergy come il Pocho nel 2007. Il tecnico pensa a una soluzione a sorpresa quando rientrerà Kvara.

La prestazione di David Neres contro l’Udinese ha fatto brillare gli occhi dei tifosi del Napoli. Come riporta il Corriere dello Sport, l’impatto del brasiliano è stato straordinario: “L’esterno schierato da Conte nella casella sinistra del tridente ha aperto un fronte destinato a non chiudersi molto facilmente”.

E il paragone con il passato fa sognare: “Tra progressione e numero di maglia indossato, il brasiliano ha ricordato vagamente ‘El Pocho’ Lavezzi, che proprio a Udine iniziò a incantare in Serie A“. Un accostamento che rievoca ricordi indimenticabili per i tifosi azzurri.

Ma è Antonio Conte a far esplodere l’entusiasmo quando gli chiedono di un possibile tridente con Kvaratskhelia: “Perché non potrebbe giocare insieme con Politano come in questa occasione? Nella vita e in questo Napoli non ci sono cose scontate. Gioca chi sta meglio e lo merita: tutti hanno possibilità e tutti possono sedersi”.

Il quotidiano rivela anche un dettaglio interessante: “Prima della partita, David aveva dichiarato di prediligere la fascia destra”. Una versatilità che fa sorridere Conte: “C’è una bella confusione sulle corsie azzurre; bella perché la concorrenza stimola tutti”.

La competizione si accende: Kvara proverà a recuperare per Genova, Politano continuerà a “correre come un matto avanti e indietro, due fasi e mille cross”, mentre Neres sogna di ripetere le magie di Udine. E i tifosi già sognano di rivederlo in campo sabato a Marassi.