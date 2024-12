Cannavacciuolo difende Conte: “Senza di lui il Napoli sarebbe ottavo in classifica”

Il noto chef stellato, intervistato da Tuttosport, difende il tecnico leccese dalle critiche post Lazio e analizza le ambizioni scudetto degli azzurri.

L’entusiasmo dei tifosi del Napoli per Antonio Conte trova un autorevole sostenitore in Antonino Cannavacciuolo. Il celebre chef stellato, nel corso di un’intervista rilasciata a Tuttosport, ha analizzato il momento degli azzurri, difendendo il tecnico leccese dalle recenti critiche emerse dopo il doppio confronto con la Lazio.

Nonostante le due sconfitte consecutive contro i biancocelesti, Cannavacciuolo evidenzia la trasformazione della squadra sotto la guida dell’ex allenatore del Tottenham: “Il Napoli di Antonio Conte in questo campionato è un concorrente che gioca per vincere ma che fa il modesto”, ha dichiarato lo chef campano, sottolineando come il tecnico sia riuscito a risollevare una squadra che nella scorsa stagione aveva chiuso al decimo posto.

Sul valore aggiunto dell’allenatore pugliese, il giudice di Masterchef non nutre alcun dubbio: “L’ha fatta eccome la differenza”, ha affermato con decisione, “senza di lui saremmo probabilmente all’ottavo posto”. Una considerazione che evidenzia l’impatto del tecnico sulla squadra partenopea.

Quando il discorso si sposta sulle ambizioni scudetto, tuttavia, Cannavacciuolo assume toni più cauti: “La speranza è l’ultima a morire”, premette lo chef, “ma è molto difficile pensare di poter vincere lo scudetto già quest’anno. Se qualcun altro quest’anno riuscirà a vincere lo scudetto sarà perché l’Inter l’ha perso. Non ci può essere un’altra ragione. L’Inter non ha una ma ha tre squadre da far giocare…”.

Non manca, infine, una valutazione su Romelu Lukaku, attaccante al centro delle discussioni nelle ultime settimane: “Mi piace”, ammette Cannavacciuolo, “ma qualche panchina non gli farebbe male…”. Una considerazione che si allinea con le ultime scelte tecniche di Conte, che sta gestendo il centravanti belga con particolare attenzione.

Il Napoli di Conte continua il suo percorso e le parole di Cannavacciuolo confermano come la strada tracciata dal tecnico leccese stia dando i suoi frutti, al di là del doppio confronto perso con la Lazio.