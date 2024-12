Insigne: “Mai stato invidioso dello scudetto Napoli, ho festeggiato da lontano”

L’ex capitano azzurro si racconta in un’intervista esclusiva e chiarisce le voci sulla presunta invidia per il tricolore conquistato dai partenopei.

Lorenzo Insigne rompe il silenzio e parla dello scudetto del Napoli. In un’intervista esclusiva rilasciata a Radio Serie A, che andrà in onda integralmente nella giornata di domani, l’ex capitano azzurro ha voluto chiarire la sua posizione sui festeggiamenti del terzo tricolore partenopeo.

“La gente non ci crede, dice che ero invidioso per lo scudetto del Napoli: non è vero niente!”, ha esordito con fermezza Insigne. L’attaccante di Frattamaggiore ha poi ribadito il suo legame con i colori azzurri: “Io sono sempre stato e sarò sempre il primo tifoso del Napoli“.

Nonostante la distanza, l’ex numero 24 ha vissuto intensamente la storica conquista: “L’ho vissuto da lontano, dispiace non fossi qui a festeggiare. Però con i miei figli e la mia famiglia da lontano abbiamo festeggiato. Da napoletano stare lontano e vincere è un orgoglio ancora più grande”.