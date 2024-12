“Basta con la moviola anti-Napoli in RAI”: la dura lettera di un tifoso

Un supporter azzurro scrive alla redazione evidenziando presunti atteggiamenti ostili verso il club partenopeo nella trasmissione Domenica Sportiva.

Un tifoso del Napoli Gennaro L. ha inviato alla nostra redazione una lettera di protesta contro il trattamento riservato alla squadra azzurra durante La Domenica Sportiva. Ecco le sue parole:

“Salve Direttore, fossi in De Laurentis vieterei ai giocatori azzurri di rilasciare interviste alla Rai. E’ scandaloso quanto settimanalmente viene confezionato contro il Napoli alla Domenica Sportiva nell’insulso teatrino di Rai Due.

E’ già la seconda volta che il moviolista Bergonzi parla di un Di Lorenzo simulatore fra gli astanti e una conduttrice estasiata dalle parole del moviolista. Lo sanno in Rai che il canone lo pagano tutti gli italiani anche da Milano a scendere? E’ questo il modo di fare informazione in Rai?

Anche in occasione di Napoli – Monza nel far sparire due rigori netti negati al Napoli, Bergonzi parlò di simulazione di Di Lorenzo sul fallo netto subito da Bianco. Solo voi di Napolipiu.com stigmatizzaste sul comportamento tenuto dal moviolista Rai. Ma da allora nulla è cambiato.

Recentemente dopo aver legittimato il rigore farlocco fischiato da Mariani contro il Napoli in Inter – Napoli, censurando tutte le botte interiste rifilate agli azzurri, ha allietato chi paga il canone con una filippica strumentale contro Lukaku in Napoli – Roma e domenica scorsa è ritornato alla carica del Napoli”

Il tifoso ha poi aggiunto: “Dopo aver assolto quasi Marchetti per lo scandaloso arbitraggio di Juventus – Bologna (non ha mai parlato di espulsione ma solo di ammonizione per Kalulu, Koopmeiners e Conceição) ha parlato di simulazione di Di Lorenzo sulla trattenuta di Zaccagni.

Inutile citare l’estasi che ha avvolto gli astanti in studio, conduttrice annessa. E noi paghiamo anche il canone Rai. E chiudiamo con un velo pietoso sui media italici al 46mo posto nel mondo come libertà di stampa.

Citiamo solo il Corriere dello Sport che spesso si vanta di essere vicino al Napoli. Si legga la moviola di Juventus – Bologna e la paragoni con la moviola di Napoli – Lazio. Chi non ha visto le gare ma legge il Corriere dello Sport riesce persino a pensare che il Napoli è favorita dagli arbitri”.

Gennaro L.