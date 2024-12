Buongiorno, Sky: “Un mese di stop”. Ecco le gare che salta

Il difensore azzurro tornerà a disposizione di Conte per i big match contro Atalanta e Juventus di gennaio. Salterà quattro partite.

Arrivano aggiornamenti sull’infortunio di Alessandro Buongiorno. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il difensore del Napoli dovrà restare fermo circa un mese a causa della frattura vertebrale riportata in allenamento.

L’emittente satellitare ha fatto il punto sulla situazione: “Brutte notizie dal campo di allenamento di Castel Volturno per il Napoli di Antonio Conte. In seguito a una caduta Alessandro Buongiorno, uno dei pilastri di questo inizio di stagione degli azzurri, si è procurato una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. L’ex Torino dalla seconda giornata di campionato (nel match d’esordio di Verona era fuori per infortunio) non ha saltato un minuto in Serie A, giocando sempre titolare. Adesso sarà costretto a fermarsi”.

Il centrale salterà quattro partite: Genoa (21 dicembre), Venezia (29 dicembre), Fiorentina (4 gennaio) e Verona (12 gennaio). L’obiettivo dello staff medico è averlo a disposizione per i big match contro Atalanta e Juventus, in programma nella seconda metà di gennaio.