Di Marzio svela: “Manna lavora su due colpi per gennaio”

L’esperto di mercato di Sky Sport svela i piani del Napoli: un difensore e un centrocampista nel mirino. Spinazzola potrebbe salutare.

Importanti novità di mercato per il Napoli. Secondo quanto rivelato in esclusiva da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione serale di Sky Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna sta già lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

L’esperto di mercato ha fatto il punto sulla situazione: “Il Napoli ha la chiara volontà di intervenire in difesa. Conte non si fida delle alternative a Buongiorno e Rrahmani, serve un rinforzo di spessore. Inoltre, dopo un anno e mezzo, Matic potrebbe tornare in Italia. Il tecnico stravede per lui, anche se la Fiorentina potrebbe tentare il colpo”.

Non solo entrate, però. Di Marzio ha svelato anche un possibile addio: “L’avventura di Spinazzola in azzurro potrebbe essere già giunta al termine, anche a causa del cambio del sistema di gioco. In caso di partenza, il nome caldo è quello di Biraghi dalla Fiorentina”.