Galatasaray, dopo Osimhen assalto a sorpresa a un big del Napoli!

Il club turco non si ferma e punta un altro gioiello azzurro. L’obiettivo è un titolarissimo in scadenza di contratto

Il Galatasaray non smette di guardare in casa Napoli: dopo il colpo Osimhen, che ha già conquistato Istanbul, il club turco prepara un nuovo assalto che ha del clamoroso. Nel mirino è finito Alex Meret.

La clamorosa indiscrezione arriva dall’esperto di mercato internazionale Ekrem Konur, che svela i piani del club turco: i giallorossi avrebbero già avviato i primi contatti esplorativi per l’estremo difensore azzurro, puntando sulla sua situazione contrattuale.

Una mossa a sorpresa che potrebbe però infrangersi contro la volontà del portiere. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l’ex SPAL sarebbe orientato a proseguire la sua avventura in maglia azzurra, con la trattativa per il rinnovo che sarebbe già in fase avanzata con il presidente De Laurentiis.

